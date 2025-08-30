Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

Photo: © photonews

La crise est profonde au RSC Anderlecht après l'élimination européenne face à l'AEK Athènes. La question était donc de savoir, ce vendredi, ce qu'il adviendrait de l'entraîneur Besnik Hasi. Pour l'instant, il semble toutefois rester en poste.

Ce week-end, une nouvelle rencontre importante attend Besnik Hasi et le RSC Anderlecht face à l’Union SG. Après l’élimination européenne, ce match a pris une dimension supplémentaire.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné ce dimanche à 18h30. Troisièmes au classement, les Mauves pourraient réaliser une belle opération en cas de victoire, d’autant plus qu'ils ont un match de moins.

La saison dernière, Anderlecht n’avait pas réussi à rivaliser avec le top 3 lors des Champions’ Play-offs. L’équipe n’avait même pas pris le moindre point face à ces formations.

Lire aussi… Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

La quatrième place n’a, cette fois encore, pas offert de ticket européen pour la phase de ligue. Cela relance certaines voix appelant à examiner la situation de Besnik Hasi.

Déjà durant la trêve estivale, sa position avait été remise en question. Et comme à l’époque, la direction semble pour l’instant disposée à protéger le coach.

Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (31/08).

