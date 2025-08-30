Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

Le Standard de Liège s'est officiellement séparé de Mircea Rednic après cinq matchs de championnat. Ce choix ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Johan Boskamp qui ne comprend pas cette décision.

Le Standard veut se remettre en selle ce week-end face à l'OH Louvain. Le club liégeois le fera avec un nouvel entraîneur, puisque Mircea Rednic a été remercié et remplacé par Vincent Euvrard.

Johan Boskamp réagit au licenciement de Rednic au Standard

"Quelle farce. Le Standard vit son meilleur début de saison depuis des années et malgré ça, ils virent encore leur entraîneur. À ce niveau-là, ça reste vraiment un club particulier. Et je parle d’expérience", a lancé Johan Boskamp dans le Belang van Limburg.



L'ancien entraîneur qui a également déjà été remercié par le Standard en 2006 juge cette décision particulièrement cruelle pour le coach belgo-roumain : "Il a été traité comme un produit jetable. Et en plus, par Marc Wilmots."

Pas assez de patience de la part de Marc Wilmots envers Mircea Rednic ?

"Quelqu’un qui, par le passé, a souvent défendu l’idée que les clubs devaient faire preuve de plus de patience avec leurs entraîneurs. Et maintenant, c’est lui le premier à virer son coach." Johan Boskamp s’est dit choqué par la décision, car il pensait que Rednic et Wilmots formaient un bon tandem.

Pour le consultant, la nomination de Vincent Euvrard est surprenante, même s’il lui accorde sa confiance au vu de ce qu’il a réalisé au RWDM et à Dender avec des moyens limités. Reste à savoir s’il parviendra à reproduire cela au Standard.