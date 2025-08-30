Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges
Photo: © photonews

Pas de répit pour le Club de Bruges. Après sa grosse victoire contre les Rangers en Ligue des champions, les Brugeois se déplacent à la Gantoise.

Roméo Vermant va manquer le match contre La Gantoise à cause de sa blessure. Joël Ordonez n’est pas non plus dans le groupe, son transfert à Marseille est tombé à l’eau.

En défense centrale, les options sont réduites sans Zaid Romero. L’Argentin est sur le départ après un an, Santos s’intéresse à lui.

Pas de Reis

Au milieu, Hugo Vetlesen et Ludovit Reis manquent aussi à l’appel. Aucune information n’a filtré sur une éventuelle blessure de Reis, mais mercredi, face aux Rangers, il était resté sur le banc.

La situation de Vetlesen devient de plus en plus compliquée. Avec l’arrivée d’Aleksandar Stankovic, un départ du Norvégien – acheté près de huit millions – est envisageable.

En revanche, Raphael Onyedika et Gustaf Nilsson sont bien présents. Michal Skoras figure lui aussi dans le groupe, malgré les rumeurs de transfert.

Suis La Gantoise - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.

Joel Ordonez

