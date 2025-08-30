Une ultime grosse offensive pour un départ de Senne Lammens vers Manchester United ?

Senne Lammens devrait quitter l'Antwerp cet été. Reste à savoir s'il rejoindra Manchester United ou Galatasaray. Les Red Devils accélèrent.

Ce sont les deux formations citées comme étant fortement intéressées. Le joueur belge aurait une préférence pour les Mancuniens mais le dossier traîne.

L'expert mercato Fabrizio Romano a donné plus d'informations sur ce dossier ce vendredi soir. Il explique que Manchester United prépare une grosse et ultime offensive pour finaliser le transfert.



Les négociations actuellement en cours devraient s’accélérer ce week-end. Le journaliste évoque "un deal en bonne voie".

Bientôt la fin du mercato en Angleterre

Le mercato est ouvert jusqu’au 1er septembre en Angleterre, ce qui explique pourquoi les Red Devils accélèrent. Si aucun accord n’est trouvé, le gardien belge pourrait bien filer en Turquie, où le mercato restera ouvert jusqu’au 12.

Actuellement dans l’incertitude concernant son avenir, il n’a pas été sélectionné avec la Belgique pour le rassemblement de septembre. Mike Penders a, quant à lui, été convoqué pour la première fois en équipe nationale. Les autres gardiens retenus sont Thibaut Courtois, Matz Sels et Maarten Vandevoordt.