"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro

Battu sur sa pelouse par le Patro Eisden, le RFC Liège a connu un petit coup d'arrêt ce samedi soir. Mal placé sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa reconnaît sa responsabilité et appelle à une réaction collective le week-end prochain en Croky Cup.

Le RFC Liège a vécu une soirée frustrante ce samedi soir. Les joueurs de Gaëtan Englebert sont tombés dans le piège tendu par le Patro Eisden et se sont inclinés pour la première fois de la saison à Rocourt. Mal placé sur le long ballon de Stef Peeters vers Ridwane M'Barki, Pierre-Yves Ngawa se sentait d'autant plus concerné par la défaite qu'il nous l’a analysée avec beaucoup d'objectivité.

"On a bien préparé le match, on savait à quoi s'attendre. On rate une belle occasion de faire 9/9. C'est encore plus difficile à accepter personnellement, puisque je fais une erreur d'amateur sur le 0-1. Je suis pris de vitesse et mon placement n'a pas été bon, puis c'était compliqué. L'équipe a essayé de réagir et de pousser, mais la pièce n'est pas tombée du bon côté. Ça va nous permettre de réaliser les efforts encore à fournir", regrettait le défenseur de 33 ans.



Les Liégeois n'ont pas réussi à percer le bloc du Patro

Après son ouverture du score, le Patro Eisden a fait le gros dos et est resté fidèle à lui-même, avant de faire le break sur contre-attaque et de tuer tout suspense. Liège a probablement manqué d'un brin de folie pour percer le mur mis en place par Stijn Stijnen, mais les espaces exploitables étaient particulièrement rares pour les Liégeois.

"On ne se crée pas énormément d'occasions. On savait à quel match s'attendre, ils retombent parfois à une défense à 6. Ils jouent au football comme ça, il faut accepter. En encaissant si vite, on leur a rendu la tâche plus facile. Ils ont mis le bus et c'est difficile de se procurer des occasions. Même leurs changements, il n'y a que des défenseurs centraux qui sont montés. On joue contre un bloc de six, sept, huit défenseurs. C'est compliqué de se créer des occasions de cette manière."

On sent qu'on a du potentiel et on doit confirmer ce qu'on pense

Avec un bilan de 6/12, le RFC Liège occupe la septième place de la Challenger Pro League après quatre journées. Les Sang & Marine ont raté le coche mais restent dans le bon rythme, avec un objectif de top 6 clairement affiché par l'expérimenté défenseur.

"Il n'y a rien de mal fait, mais on a une certaine ambition et on montre de belles choses. C'est un petit coup d'arrêt, mais on a la Coupe à domicile la semaine prochaine, on va relever la tête. Le top 6 est l'objectif, on se regarde dans le vestiaire, on sait ce qu'on a à faire et on sent que l'équipe a du potentiel. On doit confirmer ce qu'on pense", a conclu Pierre-Yves Ngawa.