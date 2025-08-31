Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

Genk a perdu 1-2 contre Lech Poznan, mais a décroché son ticket pour l'Europa League. Ito a inscrit son premier but européen sous les acclamations des supporters.

Le KRC Genk n’a pas livré son meilleur match de la saison jeudi en barrage d'Europa League. Les Limbourgeois se sont inclinés 1-2 face au Lech Poznan, mais se sont qualifiés grâce à leur victoire 1-5 à l’aller.

Le ticket européen est dans la poche. Genk retrouvera l’Europa League après plusieurs années d’absence, une vraie bouffée d’air pour le club. Junya Ito a signé l’unique but des Limbourgeois.



C’était son premier but européen sous les couleurs du Racing Genk. "Je suis très content de ce but. C’est un bon début", a déclaré le Japonais après la rencontre. Il aurait préféré gagner le match.

"C’était un beau but, mais au final on a perdu. Beaucoup de joueurs n’avaient pas beaucoup de temps de jeu, donc c’était forcément un peu plus difficile", conclut Ito. Les supporters sont ravis de le revoir sur le terrain.

Avant le coup d’envoi, tout le stade avait scandé son nom. Et quand il a marqué, les supporters ont fait encore plus de bruit. En tant qu’ailier, Ito peut apporter à Genk ce qui avait manqué ces dernières semaines.