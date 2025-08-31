Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Charles Vanhoutte ne quittera finalement pas l'Union Saint-Gilloise. Cité sur le départ vers l'OGC Nice, il va rester, l'USG n'ayant trouvé aucun remplaçant de dernière minute.

Il était l'un de ceux pour lesquels un départ cet été semblait difficilement évitable du côté de l'Union Saint-Gilloise : Charles Vanhoutte (26 ans) ne faisait pas mystère de son envie de passer un palier et de relever un premier défi à l'étranger.

Mais en cette fin de mercato, Vanhoutte était toujours là et le marché restait calme le concernant. Jusqu'à il y a peu : l'OGC Nice tentait sa chance, offrant environ une dizaine de millions d'euros. Une première offre avait été refusée par l'Union.



Lire aussi… L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

On savait bien sûr que si Nice insistait, l'USG ne retiendrait pas son joueur... à condition de lui trouver un remplaçant dans cette dernière ligne droite du mercato. Et c'est apparemment là que ça a coincé pour les champions de Belgique.

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le deal entre Nice et l'Union aurait été abandonné. La raison : l'USG n'est pas parvenue à trouver un remplaçant satisfaisant à Charles Vanhoutte, pilier de l'entrejeu unioniste la saison passée comme cette saison.

Ainsi, malgré une réunion jusqu'à tard dans la nuit et alors que le mercato fermera ses portes demain soir, l'Union et Nice ont quitté la table des négociations sans accord. Reste à voir comment Vanhoutte vivra cette déception.