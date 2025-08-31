Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charles Vanhoutte ne quittera finalement pas l'Union Saint-Gilloise. Cité sur le départ vers l'OGC Nice, il va rester, l'USG n'ayant trouvé aucun remplaçant de dernière minute.

Il était l'un de ceux pour lesquels un départ cet été semblait difficilement évitable du côté de l'Union Saint-Gilloise : Charles Vanhoutte (26 ans) ne faisait pas mystère de son envie de passer un palier et de relever un premier défi à l'étranger.

Mais en cette fin de mercato, Vanhoutte était toujours là et le marché restait calme le concernant. Jusqu'à il y a peu : l'OGC Nice tentait sa chance, offrant environ une dizaine de millions d'euros. Une première offre avait été refusée par l'Union.

Lire aussi… L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

On savait bien sûr que si Nice insistait, l'USG ne retiendrait pas son joueur... à condition de lui trouver un remplaçant dans cette dernière ligne droite du mercato. Et c'est apparemment là que ça a coincé pour les champions de Belgique.

En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, le deal entre Nice et l'Union aurait été abandonné. La raison : l'USG n'est pas parvenue à trouver un remplaçant satisfaisant à Charles Vanhoutte, pilier de l'entrejeu unioniste la saison passée comme cette saison.

Ainsi, malgré une réunion jusqu'à tard dans la nuit et alors que le mercato fermera ses portes demain soir, l'Union et Nice ont quitté la table des négociations sans accord. Reste à voir comment Vanhoutte vivra cette déception.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Charles Vanhoutte

Plus de news

LIVE : Il ne se passe rien à Louvain Live

LIVE : Il ne se passe rien à Louvain

16:29
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Sylla - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Sylla - Vermeeren

16:30
L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

10:45
"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00
Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

16:08
"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00
Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

15:40
1
🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

13:30
La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé" Réaction

La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

14:40
"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro Interview

"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro

15:20
C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

15:00
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

13:00
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

17:00
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

10:30
Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

09:30
Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

09:00
Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

07:00
Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

08:23
Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

08:45
Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

07:20
Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

07:40
Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

06:00
🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen Interview

🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen

06:40
Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

23:45
3
L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

06:20
Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

19:00
3
"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote" Réaction

"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote"

22:40
Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

22:39
Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved