Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

Marc Brys a encore défrayé la chronique en taclant la star de Liverpool, Hugo Ekitike, qui aurait eu pour idée de devenir international camerounais. Des déclarations qui auront très vite mal vieilli.

La sélection de Didier Deschamps comptait ce que beaucoup considéraient comme une grosse surprise : l'absence de Hugo Ekitike (23 ans), transféré cet été contre 90 millions d'euros à Liverpool et auteur d'un début de saison de feu avec les Reds (3 buts en 3 matchs).

Ekitike dispose également de la nationalité camerounaise, et certains ont donc pensé que l'attaquant aurait pu être sélectionné par Marc Brys.

Il n'en a rien été, et le sélectionneur belge n'a pas hésité à dire ce qu'il en pensait : "Il a mis tout son argent pour essayer de jouer avec la France et il n’a pas réussi. Et maintenant, le Cameroun serait son deuxième choix ? Je n’ai pas besoin d’être un deuxième choix", lâchait Brys.

Des propos incendiaires... et déjà obsolètes. En effet, Hugo Ekitike a finalement été sélectionné par Deschamps suite au forfait de Rayan Cherki (Manchester City), victime d'une déchirure du quadriceps. C'est la première convocation en Equipe de France pour l'ancien du PSG.

La France affrontera l'Ukraine vendredi, puis l'Islande dimanche dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus n'ont pas encore entamé leurs qualifications, étant donné qu'ils disputaient le Final Four de la Ligue des Nations lors de la trêve dernière.