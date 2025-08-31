Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

Photo: © photonews

Le match entre La Gantoise et le Club de Bruges a réservé son lot de rebondissements. Les Blauw & Zwart ont laissé filer la victoire en toute fin de match !

Les "batailles des Flandres" sont rarement des matchs comme les autres, et celle de ce dimanche n'a pas fait exception à la règle. La Gantoise a en effet arraché le match nul tout au bout du suspens contre le Club de Bruges, avec un but tombé à la 90e+7 sur papier, mais aussi après une quinzaine de minutes d'arrêt de jeu.

Gand s'était procuré la première occasion via une mauvaise passe d'Onyedika, et espérait bien obtenir un penalty pour ce qui semblait être un contact dans le rectangle de la part de Forbs sur Kadri - finalement désigné comme juste devant la boîte (9e). Mais les Buffalos tremblaient ensuite sur un corner direct de Tzolis, que Roef sauve de justesse (18e).

Inspiré, le Grec tentera encore la même chose une dizaine de minutes plus tard, cette fois avec une intervention de Samoise (28e). Vanaken alertera ensuite Roef avant la pause, et globalement, les deux équipes rejoignent le vestiaire en s'étant tiré la bourre pendant une mi-temps plaisante.

En seconde période, on retrouvera cependant par moments le Bruges qui a déroulé contre les Rangers : une action absolument limpide, entamée par un petit pont de Seys, lance Forbs et Tzolis côté droit ; ce dernier centre et Hans Vanaken conclut (53e, 0-1). 

Ce n'est ensuite qu'à Davy Roef qu'on devra une fin de match passionnante, le gardien gantois sauvant ses couleurs devant Tresoldi puis Tzolis (76e). Surviendra ensuite l'événement qui sortira peut-être bien Bruges de son match : après ce qui semblait être une blessure de Jackers, une bouteille est jetée sur Mr D'Hondt, qui interrompt le match. 

Une grosse dizaine de minutes plus tard, le jeu reprend, avec Jackers... et c'est ce dernier, ironiquement, qui va permettre à Gand d'égaliser. Après un énième sauvetage de Roef (homme du match), Hyllarion Goore, monté après l'arrêt de jeu, se joue de Siquet puis profite d'une erreur du portier brugeois pour faire 1-1 (90e+7). Bruges cale, et est à 4 points de la tête. 

