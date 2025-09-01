Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Loïs Openda tient son transfert ! En ce dernier jour de mercato dans les cinq grands championnats européens, le Diable Rouge va quitter le RB Leipzig pour rejoindre la Juventus.

Dans les cinq grands championnats européens, le mercato fermera ses portes à minuit ce 1er septembre. Plusieurs Diables Rouges changent d’air en ce dernier jour des transferts.

C’est notamment le cas de Dodi Lukebakio, qui va rejoindre le SL Benfica au Portugal, où le mercato se termine également ce 1er septembre, et d’Albert Sambi Lokonga, en passe de quitter Arsenal pour se relancer à Hambourg.

Loïs Openda en route pour la Juventus !

Ils ne seront pas les seuls. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le RB Leipzig et la Juventus pour le transfert de Loïs Openda, après des discussions menées ces derniers jours.

Probable titulaire chez les Diables Rouges pour la trêve internationale de septembre, suite à la blessure de Romelu Lukaku, l’avant-centre de 25 ans va rejoindre la Vieille Dame dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, qui deviendra obligatoire si certaines conditions, apparemment « faciles », sont remplies.

Le géant italien déboursera au total 40 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur du Club de Bruges, de Vitesse Arnhem et du RC Lens, passé par le centre de formation du Standard. Loïs Openda s’est fait remarquer avec Leipzig, inscrivant 41 buts et délivrant 18 passes décisives en 93 apparitions.