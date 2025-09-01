Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Loïs Openda tient son transfert ! En ce dernier jour de mercato dans les cinq grands championnats européens, le Diable Rouge va quitter le RB Leipzig pour rejoindre la Juventus.

Dans les cinq grands championnats européens, le mercato fermera ses portes à minuit ce 1er septembre. Plusieurs Diables Rouges changent d’air en ce dernier jour des transferts.

C’est notamment le cas de Dodi Lukebakio, qui va rejoindre le SL Benfica au Portugal, où le mercato se termine également ce 1er septembre, et d’Albert Sambi Lokonga, en passe de quitter Arsenal pour se relancer à Hambourg.

Loïs Openda en route pour la Juventus !

Ils ne seront pas les seuls. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le RB Leipzig et la Juventus pour le transfert de Loïs Openda, après des discussions menées ces derniers jours.

Probable titulaire chez les Diables Rouges pour la trêve internationale de septembre, suite à la blessure de Romelu Lukaku, l’avant-centre de 25 ans va rejoindre la Vieille Dame dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, qui deviendra obligatoire si certaines conditions, apparemment « faciles », sont remplies.

Le géant italien déboursera au total 40 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur du Club de Bruges, de Vitesse Arnhem et du RC Lens, passé par le centre de formation du Standard. Loïs Openda s’est fait remarquer avec Leipzig, inscrivant 41 buts et délivrant 18 passes décisives en 93 apparitions.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus
RB Leipzig
Lois Openda

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Babadi - Ordonez - Campbell

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Babadi - Ordonez - Campbell

12:20
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

08:30
"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

08:00
Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

07:40
🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

07:21
Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

07:00
1
Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

06:40
La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là" Réaction

La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

23:10
Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

05:30
Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

23:30
Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire" Réaction

Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire"

22:55
1
Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

23:10
3
🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
6
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht Analyse

Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

22:00
2
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

21:20
"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

20:40
Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

21:00
Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

20:27
Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

20:20
Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

20:00
Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

19:30
6
Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain Analyse

Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

18:40
6
Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

19:00
Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 2
Hambourg Hambourg 0-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Brême Werder Brême 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Hoffenheim Hoffenheim 1-3 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 2-3 Bayern Munich Bayern Munich
Wolfsburg Wolfsburg 1-1 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Union Berlin Union Berlin
1. FC Cologne 1. FC Cologne 4-1 Freiburg Freiburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved