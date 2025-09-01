C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

Dodi Lukebakio va quitter le FC Séville. Le Diable Rouge s'apprête à rejoindre Benfica, qui va débourser 30 millions d'euros pour s'attacher ses services.

La saison dernière, Dodi Lukebakio a inscrit onze buts et délivré deux passes décisives en championnat avec le FC Séville. De bonnes performances qui ont conforté sa place dans la sélection des Diables Rouges.

Absent pour la trêve internationale de septembre en raison d'une légère blessure au pied, l'ailier droit a commencé les deux premiers matchs de la nouvelle saison avec les Sévillans, inscrivant même son premier but de l’exercice. Considéré comme un titulaire à part entière, il va néanmoins quitter l'Andalousie, à trois ans de la fin de son contrat.

Dodi Lukebakio en route pour Benfica !

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, c'est fait : Dodi Lukebakio est en train de rejoindre le SL Benfica, qui va débourser 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il s'agit du transfert le plus important de la carrière du joueur de 27 ans, qui intéressait également l'AC Milan.

Le FC Séville, qui avait recruté Lukebakio au Hertha Berlin en 2023 pour 10 millions d'euros, va donc tripler son investissement. Et le Diable Rouge, de son côté, va pouvoir continuer à se mettre en valeur avant la Coupe du monde.

En effet, Benfica est qualifié pour la Ligue des Champions et affrontera notamment Chelsea, Newcastle, Naples, la Juventus ou encore le Real Madrid. Un argument de choix pour Lukebakio, qui avait déjà pris part à la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2021 avec Wolfsburg, puis en 2023, juste après son arrivée à Séville. Lukebakio va signer un contrat jusqu'au 30 juin 2030 au Portugal.

