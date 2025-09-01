De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Albert Sambi Lokonga poursuivra sa carrière en Allemagne. L'ancien capitaine d'Anderlecht a déjà passé sa visite médicale à Hambourg et sera présenté officiellement ce lundi. Pour le milieu de terrain de 25 ans, il s'agit d'un nouveau départ après quelques années difficiles à Arsenal.

En 2021, Albert Sambi Lokonga avait quitté Anderlecht pour Londres contre environ 18 millions d’euros, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Chez les Gunners, il est souvent resté sur le banc et n’a eu que des apparitions sporadiques en Premier League et en compétitions européennes. Il a, au total, pris part à 39 rencontres officielles avec le club.

Pour retrouver du temps de jeu et gagner en expérience, il a été prêté à plusieurs reprises. D’abord à Crystal Palace, où il est surtout entré en jeu en tant que remplaçant, puis à Luton Town. Là, il a obtenu davantage de temps de jeu, mais n’a pas réussi à se mettre en évidence pour franchir un palier définitif en Angleterre. Il a passé la saison dernière à Séville, où il a participé à 23 rencontres pour un peu plus de 1 500 minutes de jeu.

Albert Sambi Lokonga à la relance Bundesliga

À un an de la fin de son contrat, Sambi Lokonga s'apprête à quitter définitivement Arsenal. Selon les informations de Sky Sports, en Allemagne comme en Angleterre, il passera sa visite médicale ce lundi à Hambourg, promu en Bundesliga.

Un temps cité du côté du PAOK, le joueur de 25 ans va donc rejoindre un projet dans lequel il aura un rôle important. Hambourg est à la recherche d'expérience et de qualité au milieu de terrain et vise le maintien en Bundesliga.

Diable Rouge à deux reprises en match officiel, il avait disputé les 25 dernières minutes de la défaite des Diables en Israël, fin 2024. Une belle saison en Allemagne pourrait relancer sa carrière et lui permettre de devenir plus intéressant aux yeux de Rudi Garcia.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Arsenal
Albert Sambi Lokonga

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Schoofs - Rits - Leoni - Oh

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Schoofs - Rits - Leoni - Oh

15:20
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

15:00
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

14:00
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

13:30
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

14:20
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
3
Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

13:00
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40
🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

07:21
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

07:00
1
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

08:00
1
"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

08:30
Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

07:40
Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

05:30
Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire" Réaction

Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire"

22:55
1
Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

23:10
3
🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
6
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht Analyse

Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

22:00
2
La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là" Réaction

La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là"

06:00
Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

23:10
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

20:27
Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

21:20
Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

23:30
Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved