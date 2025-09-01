De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

Albert Sambi Lokonga poursuivra sa carrière en Allemagne. L'ancien capitaine d'Anderlecht a déjà passé sa visite médicale à Hambourg et sera présenté officiellement ce lundi. Pour le milieu de terrain de 25 ans, il s'agit d'un nouveau départ après quelques années difficiles à Arsenal.

En 2021, Albert Sambi Lokonga avait quitté Anderlecht pour Londres contre environ 18 millions d’euros, mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Chez les Gunners, il est souvent resté sur le banc et n’a eu que des apparitions sporadiques en Premier League et en compétitions européennes. Il a, au total, pris part à 39 rencontres officielles avec le club.

Pour retrouver du temps de jeu et gagner en expérience, il a été prêté à plusieurs reprises. D’abord à Crystal Palace, où il est surtout entré en jeu en tant que remplaçant, puis à Luton Town. Là, il a obtenu davantage de temps de jeu, mais n’a pas réussi à se mettre en évidence pour franchir un palier définitif en Angleterre. Il a passé la saison dernière à Séville, où il a participé à 23 rencontres pour un peu plus de 1 500 minutes de jeu.

Albert Sambi Lokonga à la relance Bundesliga

À un an de la fin de son contrat, Sambi Lokonga s'apprête à quitter définitivement Arsenal. Selon les informations de Sky Sports, en Allemagne comme en Angleterre, il passera sa visite médicale ce lundi à Hambourg, promu en Bundesliga.

Un temps cité du côté du PAOK, le joueur de 25 ans va donc rejoindre un projet dans lequel il aura un rôle important. Hambourg est à la recherche d'expérience et de qualité au milieu de terrain et vise le maintien en Bundesliga.

Diable Rouge à deux reprises en match officiel, il avait disputé les 25 dernières minutes de la défaite des Diables en Israël, fin 2024. Une belle saison en Allemagne pourrait relancer sa carrière et lui permettre de devenir plus intéressant aux yeux de Rudi Garcia.