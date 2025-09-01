"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

Rien ne va plus à Anderlecht. Après l'élimination contre l'AEK Athènes en barrages de la Conference League, les Mauves se sont inclinés ce dimanche dans le derby bruxellois face à l'Union Saint-Gilloise sur le score de 2-0. Philippe Albert tente d'expliquer ce qui ne va pas dans le club bruxellois.

L'expérience de l'effectif unioniste a eu son importance selon le consultant : "Dans ce genre de duel, l’Union peut compter sur une expérience qu’Anderlecht n’a pas. Cette différence se paye cash, on peut même dire qu’il y a deux classes de différence."

"Regardez la moyenne d’âge en défense dans les deux équipes et il n’y a pas photo," pointe-t-il au micro de Sudinfo. "On ne peut que tirer son chapeau pour cette équipe de l’Union qui ne cesse de vendre ses joueurs – sans oublier le recrutement à l’image d’un gardien Scherpen qui va valoir son pesant d’argent dans le futur – tout en parvenant à dominer le football belge. Maintenant, c’est au tour de Castro-Montès et Vanhoutte de tenter leur chance et c’est logique si on leur offre de meilleures conditions. Dans beaucoup de clubs, il est grand temps que le mercato se termine..."



L'ancien Diable Rouge pense que beaucoup de fans seront soulagés une fois le mercato terminé : "Pour les supporters, cela devient stressant quand on voit Genk jouer en pointe avec un jeune parce que même un réserviste comme Oh fait l’objet d’une offre incroyable. À Anderlecht aussi, il est question de départs et c’est tout le monde (l’équipe, Hasi, les fans) qui paie les pots cassés quand on pense par exemple au cas de Stroeykens."

Anderlecht a fait preuve de naïveté

Philippe Albert pense que les Mauves auraient malgré tout dû marquer en première période : "Oui, Anderlecht méritait un but en première mi-temps, mais alors l’Union en méritait aussi deux de plus ! Anderlecht a fait preuve de naïveté et tu dois t’interroger sur le positionnement de Degreef à l’arrière droit qui offre un penalty après 4 minutes. Il y a eu ensuite un changement tactique parce que cela n’a pas fonctionné dès le départ."

Le cas Hasi

"Et ce n’est pas la première fois cette saison, il y a trop d’instabilité dans les compositions. C’est tout de même Hasi qui prend la décision finale. Puisque ça ne marche pas, il est critiqué et est sous pression. Et le programme après la trêve n’est pas simple… s’il est toujours là," conclut-il.