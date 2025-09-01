Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

Felice Mazzu a connu quelques revers ces dernières années, mais n'a pas prévu d'arrêter sa carrière pour autant. Après avoir pris du temps pour lui, il est prêt à revenir sur le devant de la scène.

Interviewé par Het Laatste Nieuws, Felice Mazzu a révélé avoir été approché par de nombreuses écuries étrangères depuis son limogeage de Saint-Trond, en fin de saison dernière. La première est venue de Chypre, trop tôt, estimait-il.

Des offres ont ensuite suivi d'Iran, d'Égypte, d'Algérie et du Qatar. S'il a écarté l'Iran en raison de la situation géopolitique, Mazzù a discuté avec le club qatari d'Umm-Salal, qui a finalement opté pour un autre coach.



Mais Felice Mazzù a également pu refuser par le passé des offres pour raisons personnelles : son père, dont il est très proche, avait des soucis de santé. Ce n'est heureusement plus le cas à l'heure actuelle, a-t-il révélé.

"J'ai refusé des offres en grande partie pour mon papa, qui a connu une période difficile. Mais il est désormais en maison de repos, et ma famille également", explique Felice Mazzù. Le moment est donc idéal pour une première opportunité à l'étranger après des années en Belgique.

"C'est le moment de penser à moi-même. Je dirai oui à un défi à l'étranger si c'est un projet qui me convient et un club qui m'accepte comme je suis", conclut l'ancien entraîneur de l'Union et d'Anderlecht.