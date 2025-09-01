La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

Wouter Vandenhaute a décidé de remettre son mandat à disposition. Le mail que le président d'Anderlecht a envoyé au conseil d'administration, qui décidera de son sort, a été dévoilé par Het Laatste Nieuws.

"Malheureusement, je n’ai pas réussi ces dernières années à rassembler les rangs, surtout parce que je n’ai pas pu convaincre l’actionnaire principal (Marc Coucke, ndlr) que le club évoluait dans la bonne direction et que le succès suivrait," admet-il.

Une décision qu'il juge inévitable au vu de la situation : "Ces derniers mois, j’ai dû constater que cette fracture ne faisait que s’aggraver. Et lorsque, hier, une heure avant le match contre l’Union, l’actionnaire principal s’est directement adressé aux supporters à l’insu du club, j’ai compris que mettre mon mandat à disposition était la seule option restante."



Anderlecht est beaucoup plus avancé que la perception actuelle qui entoure le club

Selon lui, Anderlecht est cependant "beaucoup plus avancé que la perception actuelle qui entoure le club". Il pense également que l'équipe peut surprendre cette saison malgré le début d’exercice difficile.

Du travail en interne doit être fait selon Wouter Vandenhaute : "Mais cela ne réussira que si, d’abord, les rangs se resserrent en interne, et le club n’y est plus jamais parvenu depuis le départ de la famille Vanden Stock."

"Si la seule manière d’y parvenir est la démission du président, j’y suis tout à fait disposé. Car personne n’est au-dessus de ce magnifique club, et certainement pas moi," conclut-il.