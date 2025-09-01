Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Liège! 181

Frustré samedi soir par le Patro Eisden, le RFC Liège ne doit pas laisser ce faux pas entacher son bon début de saison. Les Sang & Marine chercheront à renouer avec le succès dimanche, en Croky Cup.

Samedi soir, le RFC Liège n'a pas réussi à se sortir du piège tendu par le Patro Eisden. Fidèles à eux-mêmes, les joueurs de Stijn Stijnen ont fait le gros dos et ont surpris les Liégeois en contre-attaque.

"C'était le match idéal pour eux. Ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. On s'est procuré des occasions, mais on a souvent mal conclu. On sait que c'est une équipe comme ça, qui défend bien en bloc. On a montré qu'on voulait aller de l'avant, mais le dernier geste a manqué. En première période, si mon centre tombe cinq centimètres plus bas pour Diouf, c'était but", regrettait Benoit Bruggeman après la partie.

Il peut prendre rouge, il prend jaune et tout le banc se lève"

Dans ce derby de la Meuse, le Patro a rapidement pris les commandes, après une erreur de placement de Pierre-Yves Ngawa. Le RFC Liège a ensuite été victime de la malice de son adversaire.

"Le banc, les joueurs… Je reçois une faute, il pouvait prendre un rouge, il n’a eu qu’un jaune et tout le monde se lève. Le gardien, après dix minutes, prenait 40 secondes pour dégager. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là et on a peut-être eu un peu de frustration à la fin. On ne peut pas se faire avoir par ces petits trucs."

Liège ne doit pas jeter son début de saison

Un mauvais résultat qui n'entache pas le début de saison des Sang & Marine, même si une victoire contre le Patro aurait rendu la situation un peu plus parfaite. Les Liégeois sont désormais concentrés sur le sixième tour de la Croky Cup, lors duquel ils recevront Gullegem (D2 VV) dimanche prochain.

"On est dans une bonne mentalité. On n'a pas fait un match horrible, on a montré de bonnes choses et qu'on était une équipe. Une défaite, ça arrive dans une saison et on va se reprendre dans les prochaines semaines", a conclu Benoit Bruggeman.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Benoît Bruggeman

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Schoofs - Rits - Leoni - Oh

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Schoofs - Rits - Leoni - Oh

15:20
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

15:00
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

14:20
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

14:00
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

13:30
"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

"Au moins un joueur nous rejoindra" : le RFC Liège veut encore se renforcer, et briller en Croky Cup

08:30
De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

12:40
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
3
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

08:00
1
Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

07:40
🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

07:21
Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

Felice Mazzu bientôt de retour aux affaires ?

07:00
1
Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

Voilà le nouvel attaquant du Sporting Charleroi

06:40
La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là" Réaction

La (discrète) célébration la plus émouvante du week-end : "Je ne pensais pas pouvoir être là"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

23:10
Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

05:30
Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

23:30
Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire" Réaction

Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire"

22:55
1
Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

23:10
3
🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
6
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht Analyse

Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

22:00
2
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

21:20
"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 4
KV Courtrai KV Courtrai 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 1-0 Lierse SK Lierse SK
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
FC Liège FC Liège 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 Jong Genk Jong Genk
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved