Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

Frustré samedi soir par le Patro Eisden, le RFC Liège ne doit pas laisser ce faux pas entacher son bon début de saison. Les Sang & Marine chercheront à renouer avec le succès dimanche, en Croky Cup.

Samedi soir, le RFC Liège n'a pas réussi à se sortir du piège tendu par le Patro Eisden. Fidèles à eux-mêmes, les joueurs de Stijn Stijnen ont fait le gros dos et ont surpris les Liégeois en contre-attaque.

"C'était le match idéal pour eux. Ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. On s'est procuré des occasions, mais on a souvent mal conclu. On sait que c'est une équipe comme ça, qui défend bien en bloc. On a montré qu'on voulait aller de l'avant, mais le dernier geste a manqué. En première période, si mon centre tombe cinq centimètres plus bas pour Diouf, c'était but", regrettait Benoit Bruggeman après la partie.

Il peut prendre rouge, il prend jaune et tout le banc se lève"

Dans ce derby de la Meuse, le Patro a rapidement pris les commandes, après une erreur de placement de Pierre-Yves Ngawa. Le RFC Liège a ensuite été victime de la malice de son adversaire.

"Le banc, les joueurs… Je reçois une faute, il pouvait prendre un rouge, il n’a eu qu’un jaune et tout le monde se lève. Le gardien, après dix minutes, prenait 40 secondes pour dégager. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là et on a peut-être eu un peu de frustration à la fin. On ne peut pas se faire avoir par ces petits trucs."

Liège ne doit pas jeter son début de saison

Un mauvais résultat qui n'entache pas le début de saison des Sang & Marine, même si une victoire contre le Patro aurait rendu la situation un peu plus parfaite. Les Liégeois sont désormais concentrés sur le sixième tour de la Croky Cup, lors duquel ils recevront Gullegem (D2 VV) dimanche prochain.

"On est dans une bonne mentalité. On n'a pas fait un match horrible, on a montré de bonnes choses et qu'on était une équipe. Une défaite, ça arrive dans une saison et on va se reprendre dans les prochaines semaines", a conclu Benoit Bruggeman.