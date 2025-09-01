OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint Wolverhampton. L'attaquant, meilleur buteur en Belgique la saison dernière, rejoint la Premier League pour environ 26 millions d'euros.

Cela faisait déjà un moment que cela se profilait, mais c’est désormais officiel : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk pour rejoindre Wolverhampton. Le grand attaquant va découvrir la Premier League.

Après deux ans et demi, les Limbourgeois font leurs adieux à Tolu. Arrivé en janvier 2023 à Genk, il a connu des débuts compliqués, mais a surtout progressé sous les ordres de l’entraîneur Thorsten Fink.

Tolu est devenu un attaquant redoutable et a terminé meilleur buteur de la Jupiler Pro League la saison passée. Le club lui avait promis cet été : en cas de belle offre, il pourrait partir.

Wolverhampton s’est manifesté et aurait déboursé environ 26 millions d’euros, selon Transfermarkt. Lors de son passage à Genk, il est également devenu international nigérian.

Avec le Racing Genk, il a disputé 113 rencontres, inscrit 41 buts et délivré 12 passes décisives. Désormais, reste à attendre ses premières minutes en Premier League.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Zulte Waregem
Toluwalase Arokodare

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sambi Lokonga - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sambi Lokonga - El Khannouss

20:20
OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

20:20
Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

20:00
3
L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

19:20
1
OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

19:40
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
2
Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

19:00
OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

17:40
OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

18:00
"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

17:00
L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît Analyse

L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît

16:20
📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

17:20
🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose" Interview

🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose"

15:40
"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

16:00
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

16:40
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
3
Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

14:20
Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

15:00
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

14:00
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

13:30
Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

13:00
De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

12:40
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
3
Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

21:00
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

Genk a trouvé le remplaçant de Hyeon-gyu Oh, qui part pour un incroyable montant : Charleroi le connaît déjà bien

09:30
Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

10:20
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40
C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

C'est fait : Dodi Lukebakio s'offre le transfert le plus important de sa carrière et va retrouver la Ligue des Champions

10:00
L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

L'Union Saint-Gilloise veut dénicher le remplaçant de Charles Vanhoutte dans un autre club de Pro League

09:00
"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

08:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved