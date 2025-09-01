OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint Wolverhampton. L'attaquant, meilleur buteur en Belgique la saison dernière, rejoint la Premier League pour environ 26 millions d'euros.

Cela faisait déjà un moment que cela se profilait, mais c’est désormais officiel : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk pour rejoindre Wolverhampton. Le grand attaquant va découvrir la Premier League.

Après deux ans et demi, les Limbourgeois font leurs adieux à Tolu. Arrivé en janvier 2023 à Genk, il a connu des débuts compliqués, mais a surtout progressé sous les ordres de l’entraîneur Thorsten Fink.

Tolu est devenu un attaquant redoutable et a terminé meilleur buteur de la Jupiler Pro League la saison passée. Le club lui avait promis cet été : en cas de belle offre, il pourrait partir.

Wolverhampton s’est manifesté et aurait déboursé environ 26 millions d’euros, selon Transfermarkt. Lors de son passage à Genk, il est également devenu international nigérian.

Avec le Racing Genk, il a disputé 113 rencontres, inscrit 41 buts et délivré 12 passes décisives. Désormais, reste à attendre ses premières minutes en Premier League.