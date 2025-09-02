Coup dur pour Charleroi : un nouveau cadre de Rik De Mil a fait ses valises

Jérémy Pétris n'est plus un joueur du Sporting Charleroi. Le latéral franco-martiniquais rejoint l'Angleterre.

Le mercato belge a beau durer jusqu'à lundi prochain, la fermeture des fenêtre de transfert d'autres compétitions européennes majeures a fait de la soirée d'hier un rendez-vous attendu par beaucoup de dirigeants de Pro League.

Une soirée qui a été agitée à Charleroi, avec deux départs : d'abord celui de Freddy Mbemba. L'ailier congolais était arrivé au Mambourg il y a seulement deux mois, il est prêté à Guingamp pour bénéficier de plus de temps de jeu.

Mais le mouvement le plus remarquable de la soirée concerne Jérémy Pétris : le latéral des Zèbres s'est engagé avec Watford pour quatre ans. Un transfert qui rapporte deux millions aux Carolos, sans compter les bonus.

Un sacré mercato sortant

Watford se frotte les mains : "Nous sommes vraiment heureux d'avoir signé Jeremy. C'est un arrière latéral offensif qui est rapide et qui aime faire des courses en profondeur. Il a la capacité de faire la différence, surtout en attaque, il sera très utile pour nous", se réjouit le directeur sportif adjoint Valon Behrami.

Pour Rik De Mil en revanche, c'est une autre paire de manche : après Stelios Andreu, Adem Zorgane, Daan Heymans et Nikola Stulic, c'est un nouveau cadre qui s'en va. Le Sporting avait toutefois anticipé ce départ avec la venue de Kevin Van den Kerkhof et peut se targuer d'avoir vendu pour plus de 16 millions dans ce mercato.