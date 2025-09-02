En danger, mais indispensable : Marco Ilaimaharitra a besoin d'aide, au Standard

Avec quatre cartons jaunes reçus en six matchs, Marco Ilaimaharitra est le deuxième joueur le plus souvent sanctionné en ce début de championnat de Belgique. Le Malgache risque déjà une suspension, mais il n'a pas vraiment eu le choix.

Après six journées de Jupiler Pro League et autant de titularisations, Marco Ilaimaharitra risque déjà la suspension. Sur la pelouse de Louvain, le médian malgache du Standard a reçu son quatrième carton jaune qui, pour le coup, était quasiment orange.

Chez certains joueurs, une telle statistique pourrait signifier un manque de discipline, de jugeote, voire d'intelligence de jeu. Mais il faut dire que l'ancien capitaine de Charleroi, arrivé cet été après un passage de six mois à Courtrai, n'a pas vraiment eu le choix de prendre ces cartons. Marco Ilaimaharitra est à peu près le seul à mettre le pied quand il le faut dans cette équipe du Standard, et en paie les pots cassés.

Au Standard, c'est Marco Ilaimaharitra qui paie pour les autres

Averti après 71 minutes à La Louvière lors de la première journée, il a reçu son premier carton de la saison lorsque les Loups mettaient la pression sur les Rouches, après une première période en faveur des Liégeois. À ses côtés, Hakim Sahabo, qui n'est pas réputé pour mettre le pied dans les duels et qui a été remplacé, comme par hasard, par Ibrahim Karamoko trois minutes plus tard. Sahabo n'est pas capable de tenir le coup dans les duels, et il fallait Karamoko pour accompagner Ilaimaharitra, qui allait finir exclu s'il continuait à faire les fautes seul.

Face à Genk, lors de la troisième journée, c'est dès le quart d'heure de jeu que Marco Ilaimaharitra a reçu son avertissement. Il faut dire que Casper Nielsen, à qui il était associé, n'était déjà pas réputé pour mettre le pied sur le ballon lorsqu'il évoluait encore à son meilleur niveau. Mais le Danois connaît, assez logiquement au vu de ses circonstances personnelles, un début de saison difficile, dans lequel il n'arrive pas encore à peser dans le jeu des Rouches. Une nouvelle fois, Ilaimaharitra a dû, un peu seul, contrôler le jeu et, parfois, mettre le pied pour arrêter une action.

Comme le précisait Vincent Euvrard après son premier match chez les Rouches, le Standard est l'équipe qui concède le plus d'occasions par match depuis le début de la saison. Les Liégeois sont souvent dépassés par les événements dans le milieu de terrain et, en phase défensive, Ilaimaharitra tente de jouer le tampon et de bloquer certaines actions, en réalisant aussi des fautes et en prenant des cartons.

S'il ne trouve pas un associé, Ilaimaharitra terminera avec 15 cartes jaunes

C'est aussi de cette manière qu'il a voulu arrêter l'hémorragie contre le Cercle de Bruges, qui venait de faire 0-2 et qui était sur le point d'inscrire le troisième à Sclessin. Dans le temps additionnel de la première période, en pleine défaillance du Standard, il était encore le seul à vouloir mettre le pied sur le ballon et reprendre les choses en main. Carte jaune logique, prise pour le bien de l'équipe, qui a tout de même encaissé le troisième dans la foulée.

De la même manière que contre Genk, Marco Ilaimaharitra a reçu son avertissement après un quart d'heure à Louvain. Après un début de rencontre haché, Lawrence Visser a décidé de distiller les cartons pour calmer les débats. Quatre lors de la première période, dont un pour Marco Ilaimaharitra, arrivé très en retard, pour une faute qui aurait valu un "carton orange" s'il avait existé.

Voilà donc déjà le Malgache à quatre avertissements. Lors de la réception de Malines, après la trêve internationale, le Standard n'aura pas non plus la tâche facile, et le milieu de terrain va probablement devoir mettre le pied, encore une fois, pour réguler le jeu. Ilaimaharitra est trop seul pour le faire, dans cette équipe du Standard, et risque encore de prendre quelques cartons cette saison. Ce ne sont jamais des fautes méchantes, elles sont souvent nécessaires, et il n'est pas normal que le joueur de 30 ans soit le seul à les faire dans cette équipe liégeoise. Marco Ilaimaharitra est donc, déjà, sous la menace d'une suspension, malgré son caractère déjà indispensable au Standard.