"Mircea Rednic n'est pas le seul responsable" : le premier constat préoccupant de Vincent Euvrard au Standard

Après son premier match sur le banc du Standard, Vincent Euvrard a dressé un premier constat, et il n'est pas reluisant : les statistiques des Rouches en ce début de saison sont tout simplement catastrophiques.

Pour la première de Vincent Euvrard, le Standard a livré une prestation très décevante sur la pelouse de Louvain, ce dimanche. Les Rouches n'ont pratiquement rien montré offensivement et ont été défaits après un but contre son camp de Daan Dierckx. En conférence de presse, le nouveau T1 des Liégeois a livré son analyse de la rencontre, avant de partager son premier constat depuis son arrivée en bord de Meuse.

"Quand on regarde les statistiques du début de saison, on voit que le Standard est l'équipe qui concède le plus d'occasions à l'adversaire : 1,7 expected goal par match en moyenne. C'est beaucoup : le Standard est la moins bonne équipe du championnat dans ce domaine. Offensivement, le club est 11e dans les xG, et dans la balance entre les xG créés et concédés, le Standard est aussi dernier du championnat."



"Ce ne sont pas des statistiques dont on peut être fier et il faut trouver le bon équilibre pour créer plus en concédant moins. Aujourd'hui, on ne crée pas grand-chose. Seules deux équipes ont marqué moins que le Standard. Les problèmes sont aussi bien offensifs que défensifs et les joueurs, après trois défaites consécutives, pourraient commencer à manquer de confiance."

Ce Standard-là n'a rien d'une équipe qui peut jouer le top 6

Vincent Euvrard a donc du pain sur la planche, et la rencontre d'hier à Den Dreef n'a fait que le confirmer. Il a d'ailleurs souligné que, compte tenu de la situation, Mircea Rednic n'était certainement pas le seul responsable.

"On a beaucoup de travail devant nous. On a essayé de travailler cela en trois jours et un seul match, mais c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans la Meuse. Il faut améliorer les joueurs individuellement, le collectif et la structure. Les joueurs doivent se montrer davantage et prendre leurs responsabilités. Mircea Rednic n'était pas le seul responsable et je l'ai dit aux joueurs. C'est un problème global. Au niveau des phases arrêtées, on est 15es offensivement et derniers défensivement."

À ce jour, le Standard paraît donc terriblement loin du top 6 revendiqué par le club. Vincent Euvrard voit les choses en face et sait que le Standard actuel ressemble davantage à un club de seconde zone, bien loin d’un candidat aux Champions Play-Offs.

"On ne doit pas se lancer dans ce débat. Il faut travailler dur, mettre des efforts et de la discipline pour s'améliorer et produire un meilleur football. J'aime les défis et mettre la barre haute. Quand tu es un club comme le Standard, envisager le top 8 est normal. Quand on regarde la valeur marchande du noyau, le Standard est septième, huitième ou neuvième et doit se battre avec des clubs comme Westerlo et Charleroi, qui sont dans la même zone."

"Le top 6 n'est peut-être pas très loin, mais avec toutes les statistiques mentionnées, ce n'est pas quelque chose dont il faut parler. On doit remettre le Standard à sa place, qui est évidemment dans le top 8. C'est à nous de construire le noyau et de l'améliorer jusqu'à être compétitifs dans le top 6", a-t-il conclu.