Genk voit s'envoler un transfert record de... 28 millions d'euros

Le KRC Genk semblait prêt à frapper fort lors du dernier jour du mercato. Mais le transfert de Hyeong-Gyu Oh a finalement capoté à la dernière minute. Un coup dur pour les Limbourgeois !

Oh Hyeong-Gyu ne rejoindra finalement pas Stuttgart. L’accord semblait encore sur le point d’aboutir dimanche soir, mais il a soudainement capoté lundi.

Un problème lors des tests médicaux ?

En Allemagne, on rapporte qu’Oh n’aurait pas réussi la visite médicale. Dès lors, les dirigeants allemands auraient voulu renégocier certaines conditions de la transaction, selon Het Laatste Nieuws.



Genk, pour sa part, a refusé ces nouvelles modalités. Le club limbourgeois a publié un communiqué pour clarifier sa position. Selon lui, Oh est bel et bien en condition physique, et le blocage porte sur d’autres aspects de l’accord.

Genk évoque un "différend de vision"

"Malgré un accord de principe conclu entre les deux clubs, le transfert a finalement échoué en raison d’un différend de vision sur les conditions concrètes. En pratique, cela signifie qu’Oh retourne à Genk et réintègre le noyau sous les ordres du coach Fink", explique le club.

"Ce retournement de situation nous ramène à la configuration que nous envisagions au début du mercato : le transfert record de Tolu et l’arrivée de Jusef Erabi permettent au KRC Genk de sortir de cette période de transferts renforcé, tant sur le plan sportif que financier." Il aurait été la plus grosse vente de l'histoire du club (28 millions d'euros).