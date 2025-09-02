Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

Trois joueurs rwandais, dont deux évoluant en Pro League, ne figurent pas dans la sélection du Rwanda pour cette trêve en raison de conflits internes.

Un conflit oppose en ce moment le sélectionneur du Rwanda, Adel Amrouche, et plusieurs joueurs internationaux, dont Hakim Sahabo (Standard de Liège), Samuel Gueulette (RAAL) et Rafael York (Suède : IK Oddevold). Intéressons-nous au Liégeois dont la rupture aurait débuté lors du dernier rassemblement en Algérie.

Le milieu défensif avait refusé sa convocation, justifiant cette absence par des vacances prévues selon l'entraîneur. Des explications qui ne seraient pas passées auprès du coach, qui a alors décidé de ne désormais plus le rappeler.

Un différend concerne également les deux autres joueurs mentionnés, dont Samuel Gueulette (RAAL). Tous deux ont choisi de décliner leur convocation lors du dernier rassemblement.

À ce stade, les raisons réelles de ce boycott restent floues. L'entraîneur incrimine les joueurs, mais ceux-ci ont peut-être une autre version des faits. Un manque de dialogue pourrait bien être à l'origine du malaise.

Le joueur du Standard est international rwandais depuis 2022 et compte déjà douze sélections tandis que le Louviérois en compte quant à lui onze. Il avait rejoint la sélection en 2021. L'autre joueur présent aussi dans ce dossier, mais qui n'évolue pas en Pro League, Rafael York, a lui rejoint le groupe en 2021 et comptabilise huit sélections.