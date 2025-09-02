La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

Le Standard aurait voulu vendre Matthieu Epolo lors de ce mercato estival. Le portier des Rouches n'a finalement pas rejoint Toulouse.

14 millions d'euros. C'était l'objectif de ventes fixé par Marc Wilmots cet été. Les Rouches sont, pour le moment, bloqués à 13 millions et viennent de louper l'occasion d'augmenter significativement ce total, malgré leur bonne volonté.

En effet, le FC Toulouse s'est manifesté pour Matthieu Epolo, gardien remplaçant des Diablotins, convoité par la sélection de la République démocratique du Congo, dans les dernières heures du mercato. Une opération qui ne s'est pas finalisée.

Le transfert d'Epolo vers Toulouse ne dépendait pas de lui

Le destin de Matthieu Epolo dépendait en réalité d’une chose : le transfert de Guillaume Restes, le portier du FC Toulouse, qui était en contact très avancé avec Galatasaray ces dernières heures. Un montant de 20 millions d'euros était même évoqué pour le gardien français de 20 ans.

Il est, au final, resté dans la Ville rose, au grand dam de Matthieu Epolo et du Standard, qui réclamait cinq millions d'euros pour libérer son jeune gardien. Un montant que le Matricule 16 n'aurait jamais pu recevoir, sauf dans un coup de désespoir de fin de mercato.

Un désespoir dans lequel aurait pu tomber le FC Toulouse, qui aurait eu besoin, dans les plus brefs délais, d'un remplaçant à Guillaume Restes, le mercato s'étant terminé ce 1er septembre en France, comme dans les cinq grands championnats européens. En vendant son gardien pour 20 millions d'euros et sans avoir le temps de se poser mille questions, Toulouse aurait pu débourser cinq millions d'euros pour Matthieu Epolo.

Un départ en janvier pour Matthieu Epolo ?

Il n'en est rien, et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. La direction du Standard n'est pas convaincue par son jeune gardien et souhaite s'en séparer, mais pas à n'importe quel prix.

Le Matricule 16 aimerait recruter un nouveau gardien, mais il aurait fallu un départ d'Epolo. Car Lucas Pirard est un bon deuxième gardien, et Matteo Godfroid un bon troisième, mais aucun des deux n’a le profil pour prendre immédiatement place entre les perches.

Le mercato est désormais fermé dans les cinq grands championnats, et il faudra très probablement attendre le mois de janvier pour voir un départ du jeune portier du Standard, qui ne devrait pas se diriger vers un championnat de seconde zone pour poursuivre sa carrière.