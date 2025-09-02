Le départ annoncé de Kasper Dolberg plonge Besnik Hasi dans l'incertitude : comment va-t-il s'en sortir ?

L'accord avec l'Ajax pour Kasper Dolberg devrait normalement être finalisé aujourd'hui. Du côté des Mauves, il faut toutefois se rendre compte qu'ils marchent sur une corde très fine s'ils comptent poursuivre la saison uniquement avec Luis Vázquez et Adriano Bertaccini.

Kasper Dolberg a tout de même été critiqué par certains, car il ne mettait pas l’intensité dans son jeu qui était attendue. La majorité des supporters d’Anderlecht n’étaient toutefois pas du même avis : aucun entraîneur n’a jamais construit le jeu des Mauves autour de leur meilleur joueur.

Dolberg possède une classe intrinsèque rare en Jupiler Pro League. À 27 ans, le Danois a une capacité de finition unique, mais il n’a jamais reçu suffisamment de passes de qualité pour pleinement l’exploiter.

Hasi ne devrait sans doute pas jouer avec deux attaquants.

On s’attend à ce que l’accord pour le meilleur buteur des Mauves soit finalisé dans les prochaines heures. Et après ? Quelques options existent, mais tout dépendra de ce que décideront Besnik Hasi et surtout Olivier Renard.

Si les supporters doivent passer toute la saison avec Luis Vázquez seul en pointe, la grogne ne tardera pas à refaire surface. Avec tout le respect dû à l’Argentin, il ne correspond pas à ce que les fans considèrent comme l’ADN d’Anderlecht : c’est un travailleur, certes, mais assez maladroit balle au pied.

Hasi pourrait envisager de jouer avec deux attaquants si Adriano Bertaccini retrouve la forme, mais l’Albanais n’y est pas favorable. Cela impliquerait de sacrifier un milieu, ce qu’il refuse. De plus, il tient absolument à conserver beaucoup de vitesse sur les ailes, et il n’y touchera pas.

Olivier Renard a encore peu de marge de manœuvre

Recruter un remplaçant ? Les attaquants encore disponibles capables d’avoir un impact immédiat se font rares… et surtout chers. Dans les grands championnats, il faudrait regarder du côté des équipes espoirs. Mais quel adolescent ou jeune joueur d’une vingtaine d’années est prêt à assumer ce rôle d’emblée ? De plus, Olivier Renard dispose d’un budget très limité pour aller chercher un attaquant digne de ce nom. Devra-t-il encore se rabattre sur un prêt ?

Ou Anderlecht va-t-il miser sur Mihajlo Cvetkovic et Elyess Dao comme solutions de secours jusqu’en janvier ? C’est un pari risqué, surtout vu les prestations de Vázquez cette saison. Une chose est presque certaine — et ce n’est pas bien difficile à prédire : la grogne dans les tribunes du Lotto Park est loin de disparaître.