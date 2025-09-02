OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs
Photo: © photonews
C'est officiel, Kasper Dolberg quitte Anderlecht et signe à l'Ajax. Le club néerlandais a annoncé la nouvelle ce mardi en fin de soirée.

Le joueur a paraphé un contrat jusqu'en juin 2029. Il s'agit d’un retour pour lui puisqu'il avait déjà évolué avec la formation néerlandaise de 2015 à 2019.

Le Danois a disputé un total de 96 matchs avec Anderlecht et a inscrit 44 buts. Kasper Dolberg avait rejoint la formation bruxelloise à l'été 2023.

Le directeur technique de l'Ajax, Alex Kroes, est évidemment ravi de cette signature : "Kasper est de retour en terrain connu. Il connaît l’Ajax, le club connaît ses qualités. Pour nous, il correspond parfaitement au profil d’attaquant dont nous avons besoin dans notre effectif actuel et il va nous rendre meilleurs et plus polyvalents dans les différentes compétitions auxquelles nous participons."

"Nous sommes heureux qu’il ait de nouveau choisi l’Ajax et nous attendons avec impatience sa contribution dans les saisons à venir," poursuit-il.

Quant à Anderlecht, le club a décidé de se montrer reconnaissant envers le joueur pour les services rendus : "Tout le RSC Anderlecht est particulièrement reconnaissant à Kasper Dolberg pour sa contribution sportive et lui souhaite sincèrement plein succès à Amsterdam."

