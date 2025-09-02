OFFICIEL : le RFC Liège annonce la signature d'un Liégeois formé au Sporting de Charleroi

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la signature d'un Liégeois formé au Sporting de Charleroi
Photo: RFC Liège
Le RFC Liège a officialisé une nouvelle arrivée ce mardi. Le jeune talent belge Martin Wasinski rejoint le club.

Le natif de Liège signe au matricule 4 sous forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, en provenance du FC Schalke 04. Le joueur âgé de 21 ans évolue principalement au poste de défenseur central, mais peut également occuper différentes positions défensives.

La nouvelle recrue des Sang et Marine a été formé au Sporting de Charleroi. Avec les Carolos, il a pu signer son premier contrat professionnel et découvrir la Pro League (2021-2024). Le jeune talent est également passé en prêt par le KV Courtrai (2023-2024).

En juillet 2024, il a officiellement quitté les Zèbres pour tenter une aventure en Allemagne à Schalke 04. Il n'a cependant jamais véritablement réussi à s'imposer avec le club allemand. C'est pourquoi, en janvier 2025, il est parti en prêt au Jong Genk, où il a pu disputer dix rencontres de Challenger Pro League, devenant un véritable titulaire indiscutable dans l’effectif limbourgeois.

Je suis un joueur polyvalent qui aime avoir le ballon

Cette saison, il espère bien aider le RFC Liège à atteindre les playoffs : "Je suis très heureux de rejoindre cette équipe, un club historique et ambitieux. J’espère aider l’équipe à atteindre ses objectifs tout en poursuivant ma progression, avec un maximum de temps de jeu. Je suis un joueur polyvalent qui aime avoir le ballon et je me réjouis de jouer devant les supporters."

Le coach Gaëtan Englebert a présenté son profil : "Martin est un jeune joueur de la région. À l’aise balle au pied et doté d’un gabarit intéressant, il peut occuper tous les postes défensifs. C’est un beau challenge pour lui de se montrer en Belgique. L’accord est gagnant pour le joueur comme pour le club."

Jong Genk
Martin Wasinski

