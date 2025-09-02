Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions

Dodi Lukebakio était sur le départ en cette fin de mercato dans de nombreux pays. Le Diable Rouge continue finalement sa route au Portugal.

La saison dernière, Dodi Lukebakio était le meilleur joueur d'une équipe du FC Séville méconnaissable. Auteur de 11 buts en Liga, le Bruxellois de 27 ans surfe sur son état de forme pour signer au Benfica Lisbonne. La nouvelle a été confirmée hier soir.

Lukebakio a signé un contrat de cinq dans la capitale portugaise, rapportant du même coup 20 millions (plus 4 de bonus) à Séville. Un transfert qui va lui permettre de disputer à nouveau la Ligue des Champions après ses matchs en C1 sous les couleurs de Séville et de Wolfsburg.

Le Diable Rouge marche dans les traces d'autres joueurs belges qui ont porté le maillot benfiquiste, à l'image de Michel Preud'Homme ou Mile Svilar, Axel Witsel et Jan Vertonghen plus récemment : "Je suis venu pour montrer le joueur que je suis et aider l'équipe. "C'est une sensation fantastique. J'ai demandé beaucoup d'avis, je savais déjà que c'était un grand club, mais j'ai été surpris car on ne m'en a dit que du bien. Je viens de signer, mais j'ai déjà hâte de jouer dans ce stade".

Un sixième championnat différent en carrière

L'ancien espoir d'Anderlecht se sait attendu : "J'ai reçu énormément de messages de la part des supporters sur les réseaux sociaux, cela me touche beaucoup. J'ai hâte de leur rendre tout cet amour sur le terrain". Il faut dire que Benfica est revanchard après avoir fini à deux petits du Sporting Portugal de Zeno Debast la saison dernière.

Performer au Portugal pourrait également l'aider dans la perspective de retrouver une place en vue chez les Diables Rouges : Lukebakio n'a pas encore été titularisé par Rudi Garcia et n'a pas été repris pour les matchs contre le Liechtenstein et le Kazakhstan.