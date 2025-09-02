"On a une vision à long terme pour reconstruire ce club" : Marc Wilmots souligne le travail de Vincent Euvrard

Après seulement cinq matchs de championnat, Mircea Rednic a été limogé de son poste d'entraîneur du Standard. Le club liégeois a décidé de faire confiance à Vincent Euvrard pour le remplacer. Marc Wilmots a pris la parole à propos du nouveau coach des Rouches.

"Avec Mircea, cela aurait pu marcher, mais cela n’a pas fonctionné pour plusieurs raisons," met en avant le directeur sportif au micro de la RTBF dans l'émission La Tribune, qui fêtait ses 20 ans.

Marc Wilmots est déjà satisfait des premiers pas de Vincent Euvrard : "On est donc passé à autre chose avec Vincent. Ce qui m’a plu, c’est son premier message aux joueurs, sa manière d’être devant eux, de communiquer en français, en néerlandais ou en anglais, la conviction qu’il montre du jeu qu’il veut proposer."



Il a déjà un impact tactique sur le terrain

"Il a déjà un impact tactique sur le terrain, ses idées sont là, claires. On avance. On a une vision à long terme pour reconstruire ce club," pointe-t-il.

Vincent Euvrard a entamé son aventure sur le banc liégeois par une défaite contre l'OH Louvain. Les Rouches n'ont pas réussi à ramener de points du King Power at Den Dreef Stadion. Le seul et unique but de la rencontre est un contre son camp de Daan Dierckx à la 65e.

Le nouvel entraîneur des Rouches, nommé en semaine, n'a cependant pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match. Avec la trêve qui se profile, il aura désormais l’opportunité de préparer comme il le faut le prochain match du Standard. Ce sera contre Malines le vendredi 12 septembre.