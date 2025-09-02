Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg
Photo: © photonews
Du côté du Lotto Park, on se prépare tout doucement au départ de Kasper Dolberg. Le Danois a trouvé un accord avec l'Ajax.

Pour un joueur du calibre de Kasper Dolberg, Anderlecht aurait pu se réjouir de la fermeture du mercato pour de nombreux championnats européens de premier plan. Mais le marché des transferts n'est pas fermé partout. Aux Pays-Bas notamment, tout reste ouvert.

Et c'est justement le marché néerlandais qui est en train d'accélérer le départ du buteur du Sporting. Hier, nous vous rapportions l'intérêt de l'Ajax pour l'international danois. La direction amstellodamoise avance bien dans le dossier.

Vers un retour à Amsterdam, six ans après son départ à 20 millions vers Nice

La Dernière Heure rapporte ainsi que l'Ajax est parvenu à un accord personnel avec Dolberg. Il n'est pas dans l'intérêt d'Anderlecht de retenir son joueur contre son gré. Un départ est désormais plus que probable.

Il faudra néanmoins encore trouver un accord entre clubs. Les négociations vont s'ouvrir dans les prochaines heures, elles doivent encore définir s'il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat ou d'un transfert définitif.

Anderlecht est donc en passe de se retrouver avec Luis Vazquez comme attaquant de pointe titulaire. Dolberg sur le départ, Bertaccini blessé pour plusieurs semaines, Goto prêté à Saint-Trond : la direction est consciente du peu de solutions à ce poste et s'active à trouver une solution.

