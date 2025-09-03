75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

17 millions d'euros. C'est la somme pour laquelle le Sporting d'Anderlecht a cédé Anders Dreyer et Kasper Dolberg, ses deux meilleurs buteurs récents. Un montant bien en deçà de leur valeur sportive, qui donne l'impression que les Mauves ont été contraints de brader leurs joueurs phares.

Olivier Renard n'a pas convaincu tous les observateurs pour son premier mercato d'été à la tête du Sporting d'Anderlecht. Le directeur sportif des Mauves a notamment recruté pour 16 millions d'euros des joueurs qui n'ont pas encore apporté de réelle plus-value.

Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic évoluent toujours avec les RSCA Futures, l'apport d'Enric Llansana et de Nathan Saliba est limité. Ilay Camara a été recruté pour 4,5 millions d'euros au Standard, mais est blessé, tout comme Adriano Bertaccini et Zoumana Keita.



Si bon vendeur, Olivier Renard ?

Dans le sens des départs, on s'attendait à ce que Renard honore sa réputation de bon vendeur, acquise au Standard, par exemple avec le cas Moussa Djenepo, vendu pour plus de 15 millions d'euros à Southampton. Mais moins d'une semaine avant la fin du mercato en Belgique, le directeur sportif du RSCA a quelque peu déçu.

Premièrement, parce qu'il a fallu attendre la fin du mercato pour se séparer de Kasper Dolberg, parti à l'Ajax Amsterdam contre dix millions d'euros plus bonus. Un prix semblable à celui de Matija Frigan, qui a quitté Westerlo pour Parme contre neuf millions d'euros. Le Danois, avec 44 buts et 7 assists en 96 apparitions, était pourtant clairement le meilleur buteur des Mauves.

Mais Olivier Renard a dû vendre par nécessité. Theo Leoni n'a rapporté que 600 000 € au club, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren sont toujours là, et il fallait ramener de l'argent dans les caisses pour éventuellement encore bouger dans les derniers jours du mercato. Le temps pressait, et Anderlecht n'a pas pu jouer le jeu des enchères, comme il aurait dû le faire pour obtenir le maximum de son meilleur buteur.

Anderlecht a bradé ses deux derniers meilleurs buteurs

Dix millions d'euros pour Dolberg, c'est au moins le double de ce que les Mauves ont récupéré pour Anders Dreyer, l'autre joueur le plus décisif d'Anderlecht récemment, qui avait inscrit 31 buts et délivré 23 passes décisives en 87 apparitions avec les Mauves, avant d'être cédé à San Diego contre 5,5 millions d'euros. En MLS, il se régale et a inscrit 14 buts et délivré 16 assists en 29 apparitions, cette saison.

Réputé comme un très bon vendeur, Olivier Renard a donc cédé les deux derniers meilleurs buteurs d'Anderlecht contre un peu plus de 15 millions d'euros, 17 en comptant les bonus.

Ces dernières années, Zinho Vanheusden, Ezechiel Banzuzi, Krépin Diatta, Roman Yaremchuk, Christopher Bonsu Baah ou encore Albert Sambi Lokonga ont quitté la Belgique pour environ 17 millions d'euros. Olivier Renard n'a donc pas très bien vendu ses deux meilleurs buteurs, et les 6,5 millions d'euros évoqués pour Mario Stroeykens n'améliorent pas la statistique. Les Mauves se montrent trop gentils dans leurs négociations.