Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

Olivier Renard aborde des jours décisifs à Anderlecht. À l'approche de la clôture du mercato, son recrutement estival pourrait être compromis. L'effectif des Mauves est bien trop fourni, surtout dans une saison sans compétition européenne.

Le problème réside surtout dans les joueurs devenus superflus. Des éléments comme Théo Leoni, Mats Rits ou encore Majeed Ashimeru encombrent l’effectif, empêchant Anderlecht de trouver un équilibre entre qualité et temps de jeu. Olivier Renard doit impérativement se délester de ces joueurs pour maintenir la compétitivité de l’équipe.

Si les transferts entrants sont corrects sur le papier, leur impact reste limité. Seuls Enric Llansana et Lucas Hey se sont directement imposés comme titulaires. Ilay Camara pourrait les rejoindre en cas de bonne forme, mais la plupart des recrues estivales ne constituent pas encore un renfort immédiat.

Olivier Renard est attendu au tournant

Le manque de ventes est criant : à trois jours de la fermeture du marché dans les grands championnats, Anderlecht n’a encore cédé aucun joueur. Mario Stroeykens devrait d’ailleurs être le premier à partir.

Olivier Renard devra donc faire preuve de créativité. Son rôle de directeur sportif est mis à rude épreuve : il doit non seulement vendre pour alléger l’effectif, mais aussi pour renflouer les caisses. Sans cela, sa première mission de la saison sera considérée comme un échec.

Le temps joue contre lui. Le succès ou l’échec du mercato d’Anderlecht dépendra désormais de ses décisions dans les prochains jours. Chaque opportunité manquée pourrait lui être reprochée, d’autant qu’il avait eu tout l’été pour préparer sa stratégie.