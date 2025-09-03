Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

En ce début de septembre, Mario Stroeykens est toujours un joueur d'Anderlecht. Les derniers mois ont été très difficiles à vivre pour lui.

Il y a un an à peine, Mario Stroyekens réalisait un début de saison de haute voltige sous Brian Riemer, puis surtout sous David Hubert. Mais les blessures, l'instabilité autour de l'équipe ainsi que du club ont eu raison de son capital confiance.

Les rumeurs à répétitions de l'été suite à sa situation contractuelle n'ont fait qu'aggraver la situation : Stroeykens est complètement à côté de ses pompes depuis le début de la saison. Celui que la direction pensait pouvoir vendre au prix fort il n'y pas si longtemps s'est transformé en épine dans le pied des finances mauves.

Au fur et à mesure que sa valeur marchande baissait, les clubs se retiraient du dossier. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais les dernières prestations du Diablotin n'ont pas rassuré les potentiels investisseur. Si bien que le joueur est toujours dans l'effectif mauve alors que les principaux marchés européens ont fermé leur porte.

Une offre de dernière minute

Het Nieuwsblad rapporte toutefois que Stroeykens a failli partir lors des toutes dernières heures du mercato...portugais. Le Sporting Braga est ainsi passé à l'action lundi soir avec une offre à 6,5 millions d'euros. Pas suffisant aux yeux d'Anderlecht et de son joueur, qui ont décliné la proposition.

Mario Stroeykens est donc toujours à quai. Les solutions qui s'offrent encore à lui ? La Turquie ou des pays du Moyen-Orient. A moins de rebondir ailleurs en Pro League, le topo est le même pour d'autres indésirables du club qui n'ont pas encore trouvé de nouveau port d'attache comme Thomas Foket, Majeed Ashimeru, Alexis Flips et Mats Rits.