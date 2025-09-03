Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Les soldes sont ouvertes en cette fin de mercato. Les clubs belges pourraient également être tentés de se tourner vers les joueurs libres.

Si les clubs belges ont encore un peu moins d'une semaine pour recruter, la majorité des clubs étrangers doivent désormais envisager des joueurs sans contrat s'ils veulent encore se renforcer. À ce titre, la piste Emmanuel Dennis pourrait faire réfléchir plus d'un club aux abois.

L'attaquant nigérian est désormais libre après s'être entendu avec Nottingham Forest sur la résiliation de son contrat. Âgé de seulement 27 ans, il est encore valorisé à 2,50 millions d'euros sur Transfermarkt.

A la relance après des dernières saisons galères

Arrivé au Club de Bruges en 2017, il s'était révélé par sa spontanéité dans le rectangle adverse, marquant 29 buts et délivrant 13 assists en trois saisons et demi. En mars 2020, sa valeur marchande a même grimpé jusqu'à 17 millions.

Mais son fort caractère lui a joué des tours, notamment avec Philippe Clément. En 2021, le Club le cédait ainsi à Watford pour quatre millions. Un an, dix buts et six assists plus tard, il signait à Nottingham pour près de 15 millions.

Si Dennis est aujourd'hui libre, c'est que cela ne s'est pas bien passé depuis. Le Nigérian ne s'est jamais imposé en Premier League, ce qui lui a valu trois séjours en prêt, pas forcément très fructueux.