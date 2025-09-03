Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Besnik Hasi fait face à une situation très délicate à Anderlecht. Et ce n'est pas la perte de Kasper Dolberg qui l'aidera dans sa mission.

On l'oublierait presque avec les nouveaux bouleversements de taille en coulisse, mais Anderlecht doit se relever, et vite, sur le terrain. Besnik Hasi a les oreilles qui sifflent encore un peu plus depuis la double élimination européenne et la défaite de dimanche dans le derby contre l'Union.

Comme si cela ne suffisait pas, le Sporting devra se débrouiller sans Kasper Dolberg (parti à l'Ajax) et Adriano Bertaccini (blessé pour plusieurs semaines). Sans compter le prêt de Keisuke Goto à Saint-Trond.

Du boulot pour Olivier Renard

L'heure de Luis Vazquez a-t-elle sonné ? L'Argentin peut se targuer d'une solide préparation mais est retombé dans ses problèmes de manque de confiance dans le rectangle. Ce qui n'est pas sans susciter l'inquiétude dans les travées du Lotto Park.

Mais comme le confirme La Dernière Heure, le plan d'Olivier Renard est évidemment de recruter un nouvel attaquant. La tâche ne sera toutefois pas aisée : presque tous les marchés de transfert ont fermé leur porte. Il faudra donc compter sur un joueur ne nécessitant pas de remplaçant immédiat. Autrement dit...des joueurs en cruel manque de temps de jeu pour la plupart.

La prochaine recrue offensive des Mauves devrait donc être un prêt ou un jeune joueur à bas prix. A ce titre, Anderlecht a un temps cru sa chance concernant Jonah Kusi-Asare, un jeune talent du Bayern Munich devant encore s'aguerrir. Mais Fulham a tout de même fini par trouver un accord sur le gong pour l'accueillir en prêt.