"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

Kasper Dolberg quitte Anderlecht pour retrouver l'Ajax. Dans un message émouvant, il a fait ses adieux au club et à ses supporters.

Le transfert de Kasper Dolberg est bouclé, l’attaquant danois fait son retour à l’Ajax, club de ses débuts. Les discussions entre Anderlecht et l’Ajax ont été longues et difficiles, mais elles ont fini par aboutir.

Au départ, l’Ajax souhaitait un prêt avec option d’achat obligatoire. Les Mauves ont refusé cette option et exigé un transfert définitif, ce qui a fini par être accepté.



Arrivé en 2023, Dolberg a disputé 96 matchs sous le maillot d’Anderlecht. Il a inscrit 44 buts et délivré 7 passes décisives. Son aventure belge prend fin et c’est sur Instagram qu’il a adressé ses adieux. Son message commençait par : "Cher Anderlecht".

"Il y a deux ans, j’ai rejoint votre club et ce fut le bon choix. Non, nous n’avons pas gagné de trophée ensemble, et j’aurais tellement aimé partager ce moment avec vous."

"Mais nous avons partagé d’autres choses. La passion. Le respect mutuel. Une ville qui a offert un foyer à ma famille. Mes filles sont nées ici. Bruxelles restera toujours spéciale pour nous."

"À la fin du mercato, l’opportunité de revenir à l’Ajax s’est présentée. J’ai demandé au club de collaborer, car je ne pouvais pas laisser passer une telle chance. Revenir à la maison."

"Je suis très reconnaissant qu’Anderlecht ait rendu cela possible. Cela montre le respect que nous avons eu l’un pour l’autre durant ces deux années."

"Et à vous, les supporters : merci pour votre soutien inconditionnel. Amsterdam n’est pas loin. N’hésitez pas à venir. Merci, Kasper."