L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht a encaissé un coup dur en toute fin de mercato. Kasper Dolberg, star du Lotto Park la saison dernière, s'en va à l'Ajax pour 10 millions d'euros, plus 2 millions en bonus.

L’opération apporte de l’air aux finances d’Anderlecht, tout en privant l’équipe de son leader. Et pourtant, rien ne laissait présager un départ. Kasper Dolberg se sentait bien à Bruxelles et s’était parfaitement intégré dans l’équipe. Mais tout a basculé dans les derniers jours du mercato.

Le Celtic Glasgow a tout tenté pour attirer l’attaquant. L'Ajax s’est manifesté après le départ de Brian Brobbey, et là, Tout a changé d’un coup. Revenir à l’Ajax signifiait pour lui retrouver la maison et franchir un nouveau cap.

Lire aussi… "Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

La Ligue des champions a fait pencher la balance

Son agent, Dominic Vieira, a souligné que le transfert s’était fait dans les meilleures conditions. "Je tiens à remercier énormément Anderlecht. Le club a respecté ses engagements et a vraiment fait des efforts. Kasper a été excellent à Bruxelles et la collaboration fut fructueuse", a-t-il confié à FC Afkicken.

Le choix de l’Ajax s’est imposé très vite. Rejouer la Ligue des champions était trop attirant. "Quand l’Ajax s’est présenté, nous avons tout de suite été enthousiastes. C’est un pas en avant et une opportunité de rejouer au plus haut niveau", explique Vieira.

Avec Dolberg, l'Ajax espère relancer la lutte pour le titre. Le PSV domine le championnat néerlandais, mais les Amstellodamois comptent sur le retour de leur attaquant pour retrouver la faim de trophées.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Ajax
Kasper Dolberg

Plus de news

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

21:40
Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

23:20
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

23:00
Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

22:00
Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

22:20
Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

17:00
4
Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

20:00
La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

21:20
1
La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

20:40
Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

20:20
Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

19:23
L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

19:40
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

15:00
75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

11:40
3
Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

18:20
Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

19:00
"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

18:40
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

02/09
1
Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

13:30
Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

18:00
Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

17:30
"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

15:30
Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

16:30
Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

11:20
"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

16:00
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30
OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

14:00
Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

14:40
Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

12:20
📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

14:20
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

12:40
"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

13:00
Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

08:00
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

07:20
La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved