L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

Anderlecht a encaissé un coup dur en toute fin de mercato. Kasper Dolberg, star du Lotto Park la saison dernière, s'en va à l'Ajax pour 10 millions d'euros, plus 2 millions en bonus.

L’opération apporte de l’air aux finances d’Anderlecht, tout en privant l’équipe de son leader. Et pourtant, rien ne laissait présager un départ. Kasper Dolberg se sentait bien à Bruxelles et s’était parfaitement intégré dans l’équipe. Mais tout a basculé dans les derniers jours du mercato.

Le Celtic Glasgow a tout tenté pour attirer l’attaquant. L'Ajax s’est manifesté après le départ de Brian Brobbey, et là, Tout a changé d’un coup. Revenir à l’Ajax signifiait pour lui retrouver la maison et franchir un nouveau cap.



La Ligue des champions a fait pencher la balance

Son agent, Dominic Vieira, a souligné que le transfert s’était fait dans les meilleures conditions. "Je tiens à remercier énormément Anderlecht. Le club a respecté ses engagements et a vraiment fait des efforts. Kasper a été excellent à Bruxelles et la collaboration fut fructueuse", a-t-il confié à FC Afkicken.

Le choix de l’Ajax s’est imposé très vite. Rejouer la Ligue des champions était trop attirant. "Quand l’Ajax s’est présenté, nous avons tout de suite été enthousiastes. C’est un pas en avant et une opportunité de rejouer au plus haut niveau", explique Vieira.

Avec Dolberg, l'Ajax espère relancer la lutte pour le titre. Le PSV domine le championnat néerlandais, mais les Amstellodamois comptent sur le retour de leur attaquant pour retrouver la faim de trophées.