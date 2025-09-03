Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

Vendredi, Anderlecht entre dans une phase décisive : le conseil d'administration doit se prononcer sur le mandat de Wouter Vandenhaute. Deux groupes de supporters ont communiqué à ce sujet.

Les groupes Mauves Army et Ultras Bloc Nord mettent déjà la pression sur les dirigeants. Dans une lettre ouverte, ils posent clairement leurs conditions pour d’éventuels nouveaux investisseurs et envoient un message limpide : pas de demi-mesures.

Les fans exigent non seulement que Wouter Vandenhaute démissionne de son mandat, mais aussi qu’il vende ses actions. Selon eux, seul un nouveau départ complet peut sortir le club du tumulte actuel.

Ils fixent également des principes auxquels les nouveaux investisseurs devront se plier : l’identité du club, le logo mauve et blanc, l’ancrage local et la préservation de Neerpede comme centre de formation ne peuvent pas être touchés.

Les supporters rejettent aussi catégoriquement l’idée d’un système avec plusiuers clubs ou d’une structure d’investissements internationale. "Le RSC Anderlecht est le plus grand club de Belgique, avec une histoire, un palmarès et une base de supporters qui imposent une attention et une ambition à la hauteur de ce statut. Nous ne voulons pas être relégués à un rôle secondaire dans un projet global", peut-on lire dans la lettre ouverte.

Les fans réclament en outre de la transparence et un dialogue régulier de la part de la direction. Les décisions stratégiques doivent être communiquées clairement et des personnalités belges doivent être activement impliquées dans le conseil d’administration.

Le message est sans équivoque : les supporters réclament un véritable renouveau à Anderlecht. Ils exigent le retrait total de Wouter Vandenhaute et l’installation d’une direction capable de préserver à la fois l’identité et l’indépendance du club. Ce vendredi pourrait marquer l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire du club.