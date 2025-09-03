Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Anderlecht cherche toujours à se débarasser de plusieurs joueurs en cette fin de mercato. La situation de Mats Rits reste assez fermée.

À l'image de joueurs qui auraient dû être vendus comme Yari Verschaeren et Mario Stroeykens ou même d'indésirables comme Alexis Flips, Majeed Ashimeru ou Thomas Foket, bon nombre de destinations potentielles ont fermé leur porte pour Mats Rits. Outre la Pro League, il ne reste plus que la Turquie ou le Moyen-Orient.

L'ancien du Club de Bruges était toutefois lié à Malines ces derniers jours. Le KV est à la recherche d'un successeur à Rob Schoofs, le maître à jouer de Fred Vanderbiest. Les bruits de couloir faisaient état d'un intérêt des Malinois pour Rits et Théo Leoni.

Le dernier cité étant parti à Reims contre 600 000 euros, la piste menant à Rits aurait pu se réchauffer. Mais il n'en est finalement rien. La piste a en effet été refermée par la direction de Malines.

Anderlecht peut continuer à chercher une autre porte de sortie

Het Laatste Nieuws rapporte qu'en interne, le club trouvait Rits (32 ans) trop vieux. Les Malinois auraient préféré le profil de Leoni et continuent de plancher sur une piste plus jeune.

Contrairement à Kasper Dolberg, Mats Rits ne rejoindra donc pas l'un de ses anciens clubs. Il avait évolué derrière les Casernes entre 2013 et 2018 à son retour de l'Ajax. Cela pourrait profiter à Matthis Servais, cité au Standard il y a quelques temps et dans les petits papiers du KV.

