Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

Le mercato estival est déjà clos dans la majorité des championnats européens. Les clubs belges, eux, peuvent encore recruter jusqu'au 8 septembre. Et cela est dû à une raison bien précise.

L’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, la France et l’Espagne ont clôturé ce lundi leur mercato estival. Les clubs néerlandais, eux, disposent encore jusqu’à minuit pour finaliser leurs derniers dossiers. La Belgique fait partie des rares pays où le marché reste ouvert quelques jours de plus. Les clubs belges peuvent encore recruter jusqu’au 8 septembre inclus.

Cela s’explique. Tout d’abord, par la législation belge en matière de lutte contre le blanchiment. Depuis 2018, les clubs belges doivent vérifier la partie adverse et justifier la provenance des fonds de transfert.

Ce processus est non seulement plus strict que dans d’autres pays, mais il demande également davantage de temps au niveau administratif. Et la lourdeur administrative n’est pas la seule explication.

Un avantage stratégique

La Pro League assume pleinement ce choix : ce délai supplémentaire offre un avantage stratégique non négligeable. En cas de départ d’un joueur majeur dans les ultimes heures du mercato, les clubs belges disposent encore du temps nécessaire pour réagir.

La Pro League reste par ailleurs une option séduisante. Un joueur en attente d’une opportunité dans un grand championnat peut, en dernière minute, se laisser convaincre par un transfert en Belgique. La ligne fixée par la Pro League est donc claire : maintenir une fenêtre de transfert plus longue. Une orientation qui, sauf surprise, devrait perdurer au cours des prochaines saisons.