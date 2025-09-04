10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

Aleksandar Mitrovic, 30 ans, quitte Al-Hilal après deux saisons. L'attaquant serbe poursuit sa carrière au Qatar, où il s'engage avec Al-Rayyan, selon Fabrizio Romano.

Cet été, Al-Hilal a recruté Darwin Núñez comme nouvelle star de l’attaque, ce qui a poussé Aleksandar Mitrovic à chercher du temps de jeu ailleurs. Il a obtenu gain de cause et quitte le géant saoudien par la grande porte.

Les chiffres du Serbe à Riyad sont impressionnants. Arrivé de Fulham en 2023, il a inscrit 68 buts et délivré 15 passes décisives en 79 matchs. Avec lui, Al-Hilal a remporté quatre trophées, dont le championnat. Il est devenu le sixième meilleur buteur de l’histoire du club et le seul Européen à approcher le record de Bafétimbi Gomis.

Un salaire hallucinant

Sa deuxième saison a été plus compliquée. Les blessures l’ont freiné et il a manqué la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

L’AC Milan, l’AS Roma et plusieurs clubs de Premier League se sont renseignés, mais aucun n’est allé plus loin. C’est Al-Rayyan qui a enrôlé l’international serbe.

D’après le journaliste Santi Aouna, l'ancien mauve touchera au Qatar près de 10 millions de dollars par an. Al-Rayyan compte sur lui pour rapprocher l’équipe des sommets.