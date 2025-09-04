Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht est en pleine agitation. Les supporters exigent le départ de Wouter Vandenhaute. Marc Coucke se dit prêt à l'entériner, mais le principal concerné sera absent de la réunion décisive vendredi.

Il s’est déjà passé beaucoup de choses cette semaine à Anderlecht. Les Mauves ont perdu le derby bruxellois contre l’Union SG le week-end dernier. Après la rencontre, les supporters étaient furieux.

Avant, pendant et après le match, ils ont réclamé la démission de Wouter Vandenhaute. Celui-ci a surpris tout le monde en annonçant qu’il mettait son mandat à la disposition du Conseil d’administration.

Le propriétaire Marc Coucke a déjà indiqué qu’il accepterait la démission du président. Une réunion importante est prévue vendredi, au cours de laquelle un vote officiel aura lieu.

Selon Het Nieuwsblad, Wouter Vandenhaute ne sera pas présent. Il est parti à l’étranger pour un voyage planifié.

Il n’affrontera donc pas directement Coucke. Vandenhaute avait déjà critiqué le propriétaire auparavant, notamment parce que ce dernier avait publié sur Instagram qu’il allait donner des explications aux supporters, sans concertation préalable.