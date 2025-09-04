Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute
Photo: © photonews

Actif en Arabie Saoudite, Aleksandar Mitrović était sur le départ. Le Serbe s'est offert un transfert au Qatar.

En cette dernière ligne droite du mercato belge, Anderlecht se cherche un attaquant. Kasper Dolberg est parti à l'Ajax, Adriano Bertaccini est blessé pour plusieurs semaines et Luis Vazquez ne convainc toujours pas lorsqu'il est appelé à jouer.

Dans ce contexte, plusieurs voix ont appelé au retour d'Aleksandar Mitrovic. À Bruxelles, personne n'a oublié ses 44 buts en 90 matchs sous les couleurs du Sporting entre 2013 et 2015.

L'international serbe n'est âgé que de 30 ans et continue à empiler les buts avec Al-Hilal (à un niveau plus faible, certes). La perspective de retrouver un championnat européen, mais il n'en sera finalement rien.

Nouveau coéquipier de Julien De Sart

Mitrovic a en effet signé au Qatar. Il vient de parapher un contrat de trois ans avec le club d'Al-Rayyan, cinquième de la dernière Stars League locale.

Désiré par l'entraîneur portugais Artur Jorge, le natif de Smederevo s'offre donc une nouvelle aventure lucrative au Moyen-Orient, il sera la principale attraction de l'effectif aux côtés...de Julien De Sart.

