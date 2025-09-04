Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Au matin de Liechtenstein-Belgique, mauvaise surprise dans la sélection du match : pas trace de Joaquin Seys dans le groupe. Il a subi une petite alerte musculaire et aucun risque ne sera pris.

Joaquin Seys est en très grande forme ces dernières semaines. Le latéral gauche du Club de Bruges a notamment offert une prestation trois étoiles contre les Rangers en barrages de la Ligue des Champions, et arrivait en sélection avec bon espoir d'obtenir du temps de jeu.

Rudi Garcia ne tarissait pas d'éloges à son égard et ce mercredi, à Vaduz, Seys apparaissait même parmi les onze joueurs qu'on considérait comme ceux devant démarrer le match contre le Liechtenstein. Une première titularisation se rapprochait pour le Brugeois.

De Cuyper finalement titulaire ?

Mais ce jeudi matin, mauvaise surprise : pas trace de Joaquin Seys dans la sélection de 23 joueurs disponibles pour le match sur le site de l'UEFA. Il est l'un des deux absents avec Mike Penders, quatrième gardien et donc absent "logique" de cette liste.

Cette absence a été expliquée ce jeudi matin par l'Union Belge : Seys a subi une petite alerte musculaire à l'entraînement mercredi soir. Aucun risque ne sera pris par le staff pour le match face au Liechtenstein, mais le latéral brugeois ne quittera pas le groupe pour autant. "Il reste dans le groupe et sera suivi de près en vue du match de dimanche", précise la fédération.

En son absence, les options de Rudi Garcia au back gauche restent bien plus nombreuses et qualitatives qu'à une certaine époque. Maxim De Cuyper reste le titulaire attitré, Diego Moreira un outsider intéressant qui pourrait obtenir du temps de jeu et même Arthur Theate (qu'on attend dans l'axe) peut y dépanner.