Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les Diablotins débutaient aujourd'hui leur campagne de qualification pour l''Euro espoirs. Avec un faux départ à la clé contre la Biélorussie.

À des milliers de kilomètres des Diables Rouges, les U21 belges avaient également un déplacement très dépaysant à négocier. La rencontre face à la Biélorussie a en effet été disputée à Gori, en Géorgie.

Largement favoris, les Diablotins ont aligné une équipe assez proche du onze idéal. Devant Matthieu Epolo, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Matte Smets et Matteo Dams étaient alignés en défense.

Dans l'entrejeu, Mathias Delorge et Arthur Vermeeren assuraient l'équilibre derrière Tristan Degreef, Samuel Mbangula et Noah Adedeji-Sternberg, chargés d'alimenter Norman Bassette. Absence marquante, celle de Mario Stroeykens, pas sur la feuille de match et potentiellement occupé à négocier son transfert.

Il ne fallait pas se laisser endormir

Comme attendu, les Belges ont pris l'initiative mais ont dû se montrer patient face au bloc belarus. Mais les hommes de Gill Swerts ont eu le bon goût de ne pas se précipiter, trouvant finalement la faille en fin de première mi-temps.

⚽ Une action collective de grande classe pour nos Diablotins 🌟🇧🇪



Les Belges mènent à la mi-temps face à la Biélorussie (0-1)❗#PickxSports #RedDevilsU21 #U21EURO #RBFA #NormanBassette pic.twitter.com/iAbZEx1LCF — Pickx Sports (@PickxSports) September 4, 2025

La conclusion de Norman Bassette est venue concrétiser une action magnifiquement amenée dans le dos de la défense. Les Diablotins ont également dominé la deuxième mi-temps, mais sans alourdir le score, de quoi laisser planer le suspense jusqu'au bout, avec pas moins de cinq arrêts à sortir pour Epolo.

Et dans le temps additionnel, les espoirs belges ont fini par amèrement regretter leur gestion de match en encaissant le but de l'égalisation. 1-1 score final : les Diablotins repartent frustrés de Géorgie et commencent mal leurs éliminatoires.