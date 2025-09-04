Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens
Photo: © photonews

Les Diablotins jouent ce moment contre la Biélorussie. Mario Stroeykens brille par son absence lors de cette rencontre en Géorgie.

Mario Stroeykens a vécu un été particulièrement compliqué avec Anderlecht. Dans sa dernière année de contrat, il a été cité dans plusieurs clubs européens. Mais aucun d'entre eux n'a été jusqu'à mettre le prix demandé par le Sporting, et ce n'est pas l'état de forme du principal concerné qui a arrangé la situation.

Malgré une dernière offre à 6,5 millions d'euros de Braga dans la dernière ligne droite du mercato portugais, Stroeykens a vu les principaux marchés de transferts européens se fermer les uns après les autres.

Des bruits de couloir en Turquie finalement avérés ?

Vendredi dernier, il a tout de même été repris par Gill Swerts avec les U21. Nos Diablotins jouent d'ailleurs en ce moment contre la Biélorussie pour ce match de qualification pour l'Euro espoirs. Mais il n'est pas présent au Stade Tengiz Burjanadze de Gori.

Super Mario n'a vraisemblablement pas fait le lointain déplacement en Géorgie : il ne figure pas sur la feuille de match. Une absence qui pourrait signifier que le joueur a été autorisé à quitter le groupe pour négocier un transfert.

C'est que l'heure tourne. Mis à part la Pro League, très peu de championnats sont encore ouverts. C'est notamment le cas de la Grèce et de la Turquie. Mario Stroeykens se résoudra-t-il faire des concessions sur son choix de destination en acceptant de quitter Anderlecht par la petite porte ?

