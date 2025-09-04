OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

Arrivé l'an dernier à La Gantoise pour 3,12 millions d'euros, Helio Varela rejoint le Maccabi Tel Aviv. Le transfert rapporte 1,7 million d'euros au club gantois.

La Gantoise a officialisé ce jeudi le départ d’Helio Varela. L’ailier cap-verdien rejoint le Maccabi Tel Aviv, en Israël, dans le cadre d’un transfert définitif.

Arrivé l’été dernier en provenance de Portimonense, il avait coûté 3,12 millions d’euros aux Buffalos. Le club espérait alors voir le joueur franchir un cap et s’imposer en Jupiler Pro League.

Mais Varela n’a jamais réellement trouvé sa place à Gand. En une saison, il n’a disputé que 18 rencontres et inscrit deux buts, un bilan en deçà des attentes.

Ce transfert met donc un terme à une expérience décevante. La Gantoise parvient malgré tout à alléger son effectif et à limiter ses pertes financières.

Selon Transfermarkt, le montant de l’opération s’élève à 1,7 million d’euros. Un chiffre bien inférieur à l’investissement de départ, mais qui permet au club de tourner la page.