Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Koni De Winter a connu des hauts et des bas à 23 ans. Son parcours n'a pas été parfait, mais il en sort avec une solide expérience.

Koni De Winter a commencé son parcours dans les équipes de jeunes de Lierse et de Zulte Waregem, avant de rejoindre assez vite les U17 de la Juventus. Depuis, il a franchi de nombreuses étapes en Italie.

Après avoir été prêté à Empoli puis à Gênes, il a signé définitivement dans ce club l’été dernier. Le défenseur central a impressionné, et sa valeur a grimpé en flèche : elle est aujourd’hui estimée à 22 millions d’euros par Transfermarkt.



Une valeur en plein essor

Séduit à son tour, l’AC Milan l’a recruté il y a deux semaines pour environ vingt millions d’euros. Un nouveau pas dans la progression du défenseur belge, qui poursuit sa formation au plus haut niveau en Italie.

🚨✅ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Koni De Winter joins AC Milan until June 2030. 🇧🇪🔴⚫️ pic.twitter.com/rt3yDgDExV — Milan Matters (@MilanMatters) August 13, 2025

Encore faut-il qu’il évolue à son meilleur poste : dans l’axe de la défense. Le jeune Belge a déjà évolué comme milieu défensif ou arrière droit, et il est polyvalent, mais ce n’est pas la même chose.

Pas un arrière droit avec les Diables

Il compte quatre sélections avec la Belgique, où il a été testé comme arrière droit lors de la dernière trêve internationale en juin. Une expérience loin d’être concluante, au contraire.

"La défense reste le point faible des Diables Rouges. Koni De Winter comme arrière droit, ce n’est vraiment pas une option à ressayer. C’est un problème auquel le sélectionneur doit s’attaquer", estimait Peter Vandenbempt dans son podcast il y a quelques mois.

Pour les matchs contre le Liechtenstein et le Kazakhstan, le sélectionneurpourrait utiliser De Winter à différents postes, mais la meilleure option reste sans doute de l’aligner dans l’axe de la défense.

Tester De Winter dans l’axe ?

etimpressionnent en ce moment, au point qu’il pourrait être judicieux de les placer ensemble sur les côtés comme pistons.

En l’absence de Wout Faes, les options au centre de la défense ne sont pas nombreuses. Brandon Mechele et Zeno Debast apparaissent comme le duo le plus probable. De Winter pourrait avoir sa chance cette semaine.

Un sélectionneur en mode test ?

Garcia pourrait profiter de ces rencontres pour expérimenter un peu. La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique approche à grands pas, dans moins d’un an. Et pour l’instant, rien ne garantit la qualification, surtout après les points perdus contre la Macédoine du Nord.

Face au Liechtenstein et au Kazakhstan, les Diables Rouges n’ont pas le droit à l’erreur. La défense devra être solide, mais aussi apporter sa part offensivement.