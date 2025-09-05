Charleroi, un enfer pour les visiteurs ? La nouvelle recrue Pflücke partage son premier ressenti

Le milieu allemand Patrick Pflücke a rejoint Charleroi cette semaine et revient pour la première fois sur son transfert.

Le KV Malines a perdu deux joueurs d’expérience cette semaine. Le milieu de terrain Rob Schoofs est parti rejoindre le champion de Belgique, l’Union Saint-Gilloise. Quant à Patrick Pflücke, il a opté pour un nouveau défi en signant au Sporting Charleroi.

Un nouveau latéral droit

Pour Charleroi, Pflücke est un bon renfort et devra se mesurer à Antoine Bernier sur le côté droit. L’Allemand a réagi pour la première fois à son transfert dans une interview avec le club.

"Je suis très heureux d’être ici. Tout est allé très vite. Le club comme l’entraîneur ont montré qu’ils me voulaient à tout prix", a expliqué le nouveau milieu de terrain carolo.

"Tout le monde sait que c'est difficile de jouer à Charleroi. Peu importe qui tu es, c’est un déplacement compliqué. L’équipe propose un style de jeu agréable. Je suis content d’être là, j’espère que les supporters le seront aussi", a poursuivi l’Allemand.

Pflücke devra patienter une dizaine de jours avant de faire ses débuts officiels avec sa nouvelle équipe. Le dimanche 14 septembre, Charleroi se déplacera à Bruges pour affronter le Cercle.