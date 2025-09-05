En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Beerschot devrait très probablement être repris dans les prochains jours par des investisseurs japonais. En attendant, un renfort venu du Japon serait déjà en route vers le club.

Le Beerschot veut cette saison à nouveau monter de la Challenger Pro League vers la Jupiler Pro League. Pour y parvenir, le club souhaite encore se renforcer considérablement durant la dernière semaine du mercato.

L’accord avec un repreneur japonais n’est pour l’instant pas encore finalisé, même si le deal serait en bonne voie. Un accord de principe existe déjà depuis plusieurs mois entre United World et les Japonais. Officiellement, la reprise n’a toutefois pas encore eu lieu.

Le Beerschot se rapproche d’un transfert japonais intéressant

En attendant, un nouveau joueur est déjà en route vers le Kiel. Et ce serait — coïncidence ou non ? — un Japonais. Un joueur qui, de plus, peut présenter de solides références.

Il s’agit du joueur expérimenté Genki Haraguchi. Le milieu de terrain de 34 ans viendrait en provenance des Urawa Red Diamonds, où il bénéficie de moins en moins de temps de jeu.

Au Japon, Haraguchi est un grand nom en raison des nombreuses performances qu’il a déjà réalisées par le passé. Il pourrait désormais vivre une dernière aventure en Europe.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Virton - Beerschot en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Virton
Beerschot

Plus de news

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

19:00
Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

Cet été, le transfert n'a pas abouti, mais en janvier Anderlecht a de grandes chances de devoir se séparer de ce joueur

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Teklab - Da Costa - Nilsson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Teklab - Da Costa - Nilsson

17:00
Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

Bientôt un nouveau défi pour Domenico Tedesco ? Il pourrait remplacer José Mourinho

17:30
OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

17:00
OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

OFFICIEL : un nouveau renfort venu de France pour le Sporting de Charleroi B

16:30
Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

Un président met en place un jour férié pour fêter la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2026

16:04
Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

15:40
OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

OFFICIEL : Wouter Vandenhaute n'est plus le président d'Anderlecht

15:25
Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

Un ancien joueur du Standard proposé comme alternative à Olivier Renard à Anderlecht : il met les choses au point

15:00
OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

OFFICIEL : arrivé à la RAAL lors de ce mercato estival, ce joueur s'en va déjà dans un autre club belge

14:20
Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

Un Diable Rouge critiqué par Hein Vanhaezebrouck : "Je choisirais quelqu'un d'autre"

14:00
4
"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

"J'ai demandé pour changer de côté" : les mots de Youri Tielemans après sa première en tant que capitaine "fixe"

13:30
Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

13:00
Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

12:40
"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

12:20
2
La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine) Interview

La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine)

11:40
Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

12:00
"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

11:20
Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

11:00
Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

10:30
Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

10:00
Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

09:30
Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

09:00
Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

08:30
Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé Interview

Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

07:40
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

08:00
Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

07:20
Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

07:00
Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

06:30
Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

06:00
1
Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

23:30
Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
3
Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved