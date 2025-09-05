En voie d'être racheté, ce club belge se rapproche d'un joli transfert

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Beerschot devrait très probablement être repris dans les prochains jours par des investisseurs japonais. En attendant, un renfort venu du Japon serait déjà en route vers le club.

Le Beerschot veut cette saison à nouveau monter de la Challenger Pro League vers la Jupiler Pro League. Pour y parvenir, le club souhaite encore se renforcer considérablement durant la dernière semaine du mercato.

L’accord avec un repreneur japonais n’est pour l’instant pas encore finalisé, même si le deal serait en bonne voie. Un accord de principe existe déjà depuis plusieurs mois entre United World et les Japonais. Officiellement, la reprise n’a toutefois pas encore eu lieu.

Le Beerschot se rapproche d’un transfert japonais intéressant

En attendant, un nouveau joueur est déjà en route vers le Kiel. Et ce serait — coïncidence ou non ? — un Japonais. Un joueur qui, de plus, peut présenter de solides références.

🇧🇪 Genki Haraguchi is set to leave Urawa Reds for a second time, returning to Europe with Belgian second-tier side Beerschot.



The club was recently taken over by Japanese owners.



🗞️ @kazubaggio // @sponichisoccer pic.twitter.com/pKY0Yxv1V1 — Japanese Football (@JapaneseFbl) September 4, 2025

Il s’agit du joueur expérimenté Genki Haraguchi. Le milieu de terrain de 34 ans viendrait en provenance des Urawa Red Diamonds, où il bénéficie de moins en moins de temps de jeu.

Au Japon, Haraguchi est un grand nom en raison des nombreuses performances qu’il a déjà réalisées par le passé. Il pourrait désormais vivre une dernière aventure en Europe.