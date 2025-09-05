Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

En Belgique, le mercato se terminera le lundi 8 septembre. À l'étranger, la période de transferts a déjà pris fin dans les principaux championnats. Hein Vanhaezebrouck s'est exprimé sur le transfert de Senne Lammens vers Manchester United.

Le plus gros transfert du dernier jour du mercato international a peut-être bien été celui de Senne Lammens, parti du Royal Antwerp FC pour rejoindre Manchester United.

Ce deal traînait déjà depuis plusieurs semaines et ce n’est que le dernier jour du mercato qu’un accord a été trouvé, pour un peu plus de vingt millions d’euros. Une grosse opération donc, mais qui a aussi suscité quelques critiques.

"20 millions, c’est des cacahuètes en Angleterre, hein. En Angleterre, c’est une autre compétition, c’est un autre sport pour les gardiens. On devra voir comment il va s’adapter à ces batailles dans le rectangle", a déclaré Hein Vanhaezebrouck sur Sporza.

La politique de Manchester United jugée mauvaise par Vanhaezebrouck

"Il a bien sûr des qualités, mais il faudra voir. Je ne comprends pas que Manchester United ait attendu le Transfer Deadline Day pour le recruter. Si tu es convaincu par lui, tu vas le chercher plus tôt, non ?"

Selon Vanhaezebrouck, cela permettrait de le tester à l’entraînement et éventuellement d’apporter des ajustements. C’est désormais plus difficile, puisque la saison est déjà bien entamée. "C’est quoi cette politique à Manchester United ?"